«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе

Летом-бутоны, зимой – кристаллы. Центральный Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает нас на 5-ый фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур. Со среды идут активные подготовительные работы – на глазах посетителей Ботанического сада рождаются произведения снежно-ледового искусства. Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – скульптор – Валентин Борздый и экскурсовод Центрального Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси – Анна Козел. Какие основные сложности при работе со льдом? Валентин Борздый, скульптор:

Со льдом пока вот идут 3-4-5 дней работы, должна быть минусовая температура именно в этот период. Не сильно большой мороз. Я только что в декабре приехал из Йиглавы, там тоже был международный ледовый фестиваль. Там было минус 30 мороза, это как раз плохо для работы, потому что когда склеиваются блоки льда, есть такой специальный клей... Клей для льда – это вода и когда сильный мороз, разрывает лед. А если плеснуть горячей воды, то он просто взрывается при минус 30.

Какая самая оптимальная температура для работы? Валентин Борздый:

Вот как сейчас у нас: минус 5-3-6, главное, чтобы он клеился.

Как создаются работы из снега? Валентин Борздый:

Сначала забивается большой куб, он слеживается, потом опалубка снимается и вырезается из него.