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«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе

25 января 2019 13:30
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Летом-бутоны, зимой – кристаллы. Центральный Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает нас на 5-ый фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур. Со среды идут активные подготовительные работы – на глазах посетителей Ботанического сада рождаются произведения снежно-ледового искусства.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – скульптор – Валентин Борздый и экскурсовод Центрального Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси – Анна Козел.

Какие основные сложности при работе со льдом?

Валентин Борздый, скульптор:
Со льдом пока вот идут 3-4-5 дней работы, должна быть минусовая температура именно в этот период. Не сильно большой мороз. Я только что в декабре приехал из Йиглавы, там тоже был международный ледовый фестиваль. Там было минус 30 мороза, это как раз плохо для работы, потому что когда склеиваются блоки льда, есть такой специальный клей... Клей для льда это вода и когда сильный мороз, разрывает лед. А если плеснуть горячей воды, то он просто взрывается при минус 30.

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе -1

Какая самая оптимальная температура для работы?

Валентин Борздый:
Вот как сейчас у нас: минус 5-3-6, главное, чтобы он клеился.

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе -4

Как создаются работы из снега?

Валентин Борздый:
Сначала забивается большой куб, он слеживается, потом опалубка снимается и вырезается из него.

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе -7

Не жалко, что всего три недели стоят ваши работы?

Валентин Борздый:
Остаются фотографии, остаётся ощущение. Ты же понимаешь, что это сиюминутность, ты к этому готов. Не жалко, особенно интересно, что вот этот живой интерес людей. Я работаю с разными материалами: из ткани, из дерева, и выставляемся. И нет такого потока, такого количества людей, ты встречаешь эти эмоции людей. Я даже не знаю, в чём секрет.

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе -10

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