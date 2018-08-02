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В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть

02 августа 2018 12:50
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Новости России. Дима Билан готовится к премьере нового клипа. Певец анонсирует премьеру ролика на песню «Пьяная любовь», которую он поет вместе с исполнительницей Polina, на этой неделе.

Билан обещает не просто клип, а настоящий мини-фильм. Видео будет длиться 9,5 минут. Дима Билан и Polina будут играть жениха и невесту на свадьбе в стиле 90-х. В съемках клипа приняли участие также Наташа Королева, Лолита, Маша Миногарова.

Дима Билан обещает, что зрителей ожидает креатив.

Дима Билан:
Уже на этой неделе, на моем YouTube-канале встречайте стилизованный под 90-е муз. фильм «Пьяная любовь» совместный с Polina! В ролях лучшие актеры страны и топотопотопо блогеры-актеры! Я ржал на съемках и ещё всю неделю, пока делали правки! Больше ничего не скажу – фильм сам о себе скажет! В лучших традициях отечественных кинокомедий.

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть-1

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец выложил снимок, на котором он с короткой челкой, в кремовом костюме, розовой рубашке, белых туфлях, а рядом с ним невеста.

Певица Polina назвала новую работу Санта-Барбарой. «Приятно когда на твоей свадьбе поют такие звёзды! Родственники жениха устроили нам сюрприз».

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть-4

Фото: instagram.com/bilanofficial

Наташа Королева:
Ах эта свадьба, пела и плясала!!! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых Димы Билана и Polina!!! Как символ юности 90-х, под нетленку про «Синих лебедей», поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!!! Ох, а что было потом??? Скоро в новом виде «Пьяная любовь»!!! Ждём премьеру!!!

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть-7

Фото: instagram.com/bilanofficial

Лолита отметила, что ей «повезло сняться в крошечном эпизоде клипа любимых молодых артистов».

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть-10

Фото: instagram.com/bilanofficial

Подписчики Димы Билана отметили, что ждут новую работу артиста. «Дима, челка улётная. Очень похоже на 90-е»,

«Если 90-е, то пиджак на пару размеров больше надо, как с бати»,

«Очень крутая идея»,

«Как вы круто выглядите».

Как 12 лет назад. Дима Билан удивил поклонников новым образом (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан # Фотофакт

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