В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть
Новости России. Дима Билан готовится к премьере нового клипа. Певец анонсирует премьеру ролика на песню «Пьяная любовь», которую он поет вместе с исполнительницей Polina, на этой неделе.
Билан обещает не просто клип, а настоящий мини-фильм. Видео будет длиться 9,5 минут. Дима Билан и Polina будут играть жениха и невесту на свадьбе в стиле 90-х. В съемках клипа приняли участие также Наташа Королева, Лолита, Маша Миногарова.
Дима Билан обещает, что зрителей ожидает креатив.
Дима Билан:
Уже на этой неделе, на моем YouTube-канале встречайте стилизованный под 90-е муз. фильм «Пьяная любовь» совместный с Polina! В ролях лучшие актеры страны и топотопотопо блогеры-актеры! Я ржал на съемках и ещё всю неделю, пока делали правки! Больше ничего не скажу – фильм сам о себе скажет! В лучших традициях отечественных кинокомедий.
Фото: instagram.com/bilanofficial
Певец выложил снимок, на котором он с короткой челкой, в кремовом костюме, розовой рубашке, белых туфлях, а рядом с ним невеста.
Певица Polina назвала новую работу Санта-Барбарой. «Приятно когда на твоей свадьбе поют такие звёзды! Родственники жениха устроили нам сюрприз».
Фото: instagram.com/bilanofficial
Наташа Королева:
Ах эта свадьба, пела и плясала!!! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых Димы Билана и Polina!!! Как символ юности 90-х, под нетленку про «Синих лебедей», поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!!! Ох, а что было потом??? Скоро в новом виде «Пьяная любовь»!!! Ждём премьеру!!!
Фото: instagram.com/bilanofficial
Лолита отметила, что ей «повезло сняться в крошечном эпизоде клипа любимых молодых артистов».
Фото: instagram.com/bilanofficial
Подписчики Димы Билана отметили, что ждут новую работу артиста. «Дима, челка улётная. Очень похоже на 90-е»,
«Если 90-е, то пиджак на пару размеров больше надо, как с бати»,
«Очень крутая идея»,
«Как вы круто выглядите».
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