В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть

Новости России. Дима Билан готовится к премьере нового клипа. Певец анонсирует премьеру ролика на песню «Пьяная любовь», которую он поет вместе с исполнительницей Polina, на этой неделе.

Билан обещает не просто клип, а настоящий мини-фильм. Видео будет длиться 9,5 минут. Дима Билан и Polina будут играть жениха и невесту на свадьбе в стиле 90-х. В съемках клипа приняли участие также Наташа Королева, Лолита, Маша Миногарова.

Дима Билан обещает, что зрителей ожидает креатив.

Дима Билан:

Уже на этой неделе, на моем YouTube-канале встречайте стилизованный под 90-е муз. фильм «Пьяная любовь» совместный с Polina! В ролях лучшие актеры страны и топотопотопо блогеры-актеры! Я ржал на съемках и ещё всю неделю, пока делали правки! Больше ничего не скажу – фильм сам о себе скажет! В лучших традициях отечественных кинокомедий.