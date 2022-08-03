Светлана Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери

Певица и ведущая Светлана Лобода раскрыла реальное имя своей младшей дочери. Спойлер – оно несколько отличается от того, которое знает общественность.

Фото: instagram.com/lobodaofficial 39-летняя исполнительница ранее заявляла, что ее младшую наследницу зовут Тильда. Однако на своей странице в социальной сети Лобода призналась, что полное и настоящее имя девочки – Матильда.