Светлана Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери

Певица и ведущая Светлана Лобода раскрыла реальное имя своей младшей дочери. Спойлер – оно несколько отличается от того, которое знает общественность.
Певица и ведущая Светлана Лобода раскрыла реальное имя своей младшей дочери. Спойлер – оно несколько отличается от того, которое знает общественность.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
39-летняя исполнительница ранее заявляла, что ее младшую наследницу зовут Тильда. Однако на своей странице в социальной сети Лобода призналась, что полное и настоящее имя девочки – Матильда.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь: Тильда-Матильда. Тиллечка – уменьшительно-ласкательное» – пояснила артистка.
Отметим, что Светлана в 2018 году стала мамой во второй раз. Отца Матильды певица так и не представила публике.
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