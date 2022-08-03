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Светлана Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери

03 августа 2022 11:50
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Певица и ведущая Светлана Лобода раскрыла реальное имя своей младшей дочери. Спойлер – оно несколько отличается от того, которое знает общественность.

Светлана Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

39-летняя исполнительница ранее заявляла, что ее младшую наследницу зовут Тильда. Однако на своей странице в социальной сети Лобода призналась, что полное и настоящее имя девочки – Матильда. 

Светлана Лобода раскрыла настоящее имя младшей дочери-3

Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь: Тильда-Матильда. Тиллечка – уменьшительно-ласкательное» – пояснила артистка.

Отметим, что Светлана в 2018 году стала мамой во второй раз. Отца Матильды певица так и не представила публике.

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# Знаменитости # Светлана Лобода

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