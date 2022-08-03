Этот человек не моется 22 года. Когда он собирается принять ванну и какое есть условие?
62-летний мужчина из Индии не мылся более двух десятилетий. Что повлияло на такое решение и когда он собирается принять ванну?
Мужчина прославился на всю страну, когда стало известно, что он не принимал ванну и даже душ 22 года, сообщает Oddity Central. За такое решение индийца не осудили. Его даже поддержали. Все потому, что он поклялся не мыться, пока насилие в отношении женщин, земельные споры между мужчинами и убийства невинных животных не прекратятся.
Когда на фабрике, где работал индиец, узнали о нестандартном обещании, его тут же уволили. С тех пор мужчина безработный. Однако его это не останавливает. Пожилой человек не мылся с 2000 года!
Жена мужчины скончалась в 2003, но он все равно отказался мыться. В 2022 году умер его сын, однако 62-летний индиец не захотел нарушать свою клятву. Он готов не мыться до самой смерти, только бы его благородная цель была достигнута.
Стремление этого человека быть полезным этому миру вызвало большой интерес прессы Индии. Журналисты отправились в деревню, где живет герой, чтобы убедиться в правдивости ситуации. Они опросили местных жителей – и все подтвердили, что мужчина не моется на протяжении 22 лет.
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