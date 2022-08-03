Этот человек не моется 22 года. Когда он собирается принять ванну и какое есть условие?

62-летний мужчина из Индии не мылся более двух десятилетий. Что повлияло на такое решение и когда он собирается принять ванну?

Мужчина прославился на всю страну, когда стало известно, что он не принимал ванну и даже душ 22 года, сообщает Oddity Central. За такое решение индийца не осудили. Его даже поддержали. Все потому, что он поклялся не мыться, пока насилие в отношении женщин, земельные споры между мужчинами и убийства невинных животных не прекратятся.