Сырое яйцо, мёд и атлас: как предотвратить сухость волос после зимы – 10 советов

Вместе с приходом холодной погоды может возникнуть много проблем с волосами. Какой бы ни был у вас тип волос – вы наверняка столкнетесь с какими-нибудь неудобствами. Сочетание холодного воздуха и низкой влажности создает идеальные условия для возникновения статического электричества, а также сухости волос. Нет ничего хуже, чем появиться на вечеринке и заметить, что волосы торчат во все стороны.

Что вызывает сухость волос зимой?

Когда уровень влажности в воздухе уменьшается, волосы часто становятся ломкими. В дополнение к холодной погоде есть много причин, по которым волосы становятся зимой очень сухими. Например, одной из таких причин являются шапка и шарф. Они могут сделать волосы еще более сухими, чем они должны быть. Шарфы и шапки обычно делаются из флиса, шерсти, хлопка и льна. Все эти ткани поглощают влагу – в том числе и из волос. Если эти ткани постоянно соприкасаются с волосами, то это может вызвать их сухость. Следует искать головные уборы, подкладка которых сделана из шелка или атласа, также можно заворачивать волосы в атласный шарф, прежде чем надеть свою уютную шапку.

Еще одним виновником сухой и зудящей кожи головы может быть жара в квартире. Тем же образом, которым отопление влияет на кожу, оно влияет и на волосы. Если вы не пьете достаточно воды, то волосы могут пострадать.

Без достаточного количества воды ваше тело не сможет нормально функционировать и обеспечивать кожу головы необходимой влагой. Это лишь некоторые из причин сухости волос зимой. Давайте же перейдем к решениям, которые помогут восстановить и спасти волосы.

Вот десять советов.

Маска для волос

Чтобы восстановить наиболее поврежденные волосы, вы можете попробовать подготовить маску для волос. Перед тем, как вымыть голову, смешайте молоко, яйца, мед и оливковое масло. Обогащающие белками свойства всех этих ингредиентов являются идеальным решением проблемы сухости ваших волос. Нанесите смесь на волосы и дайте ей в течение получаса питаться в них. Можете надеть шапочку для душа, так как маска может капать и неприятно пахнуть. Через 30 минут смойте ее теплой водой и помойте волосы как обычно. Делайте такую маску раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.

Не скупитесь на стрижку

Сухие, вьющиеся волосы, как правило, чаще сталкиваются с ломкостью и секущимися кончиками. Вы будете удивлены, насколько даже простая стрижка может оживить ваши волосы. Устранение повреждений за зимний период даст возможность вашим здоровым прядям сиять.

Правильно питайтесь и пейте воду

Все слышали поговорку «ты – то, что ты ешь», но знаете ли вы, что это относится и к волосам. Питание влияет на волосы. Они нуждаются в витаминах и минералах, которые содержатся во фруктах и овощах. Если вы устали от воды и ищете чего-то более сладкого, старайтесь избегать газировки и вместо этого выпейте свежего сока или смузи.

Не расчесывайтесь слишком часто

Слишком частое расчесывание волос может причинить даже больше вреда волосам, чем вы могли себе представить. Существует миф о том, что расчесывание волос 100 раз в день поможет сохранить их здоровье. Не верьте этому и даже забудьте, что мы это сказали. Это может привести к тому, что волосы будут вьющимися, пряди истончатся, что приведет к образованию секущихся кончиков. Если вам нужно расчесать волосы, старайтесь делать это максимум два раза в день. Расчесывайте волосы один раз утром и один раз вечером, чтобы они успели побыть в покое. Волосы нуждаются в отдыхе так же, как и вы.

Правильно сушите волосы

Кажется, что ожидание полного высыхания волос перед укладкой может занять целую вечность. Стягивание волос резинкой, пока они еще мокрые, является главным табу. Это может привести к появлению секущихся кончиков и ломкости. Также никогда не следует вытирать волосы обычным полотенцем, так как трение приведет к тому, что волосы будут ломкими и станут вьющимися. Лучше всего использовать полотенце из микрофибры или, если нужно, высушите волосы феном, но используйте холодный режим. Если крайне необходимо использовать теплый воздух для укладки, убедитесь, что фен находится на расстоянии не менее 15 сантиметров от волос.

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Сырое яйцо

Белок, содержащийся в сырых яйцах, можно использовать в качестве натурального увлажнителя. Использование яиц – естественное средство, которое использовалось поколениями. Оно используется так давно, потому что помогает укреплять волосы и предотвращать их ломкость. Все просто. Взбейте сырое яйцо и втирайте его в волосы. Через 20 минут смойте холодной водой. Важно не использовать теплую воду, так как она будет готовить яйцо, оставляя кусочки в ваших волосах. Лучше делать такую процедуру не чаще, чем раз в месяц, так как, если перестараться, это может пересушить локоны.

Не включайте горячую воду

Горячая вода, к сожалению, обезвоживает волосы и кожу. Это подобно испарению влаги с кожи – лишению ее натуральных масел. Держите показатель водонагревателя в одном положении круглый год. Было бы даже лучше, если бы вы мыли голову более прохладной водой в осенние и зимние месяцы.

Авокадо

Авокадо богат питательными веществами, которые приносят пользу не только здоровью и хорошему самочувствию, но и волосам. Авокадо имеют уникальную комбинацию жирных кислот, которые помогают укрепить волосы, не утяжеляя их. Поскольку авокадо обладает интенсивными увлажняющими свойствами, его масло может помочь предотвратить появление секущихся кончиков. После стрижки используйте масло авокадо на кончиках волос, чтобы предотвратить их сечение. Масло авокадо также может помочь при перхоти. При нанесении на кожу головы оно восстанавливает и увлажняет ее.

Спите на постельном белье из атласа

Не только полотенце может повредить волосы, но и наволочка. Сон на классической хлопковой наволочке, пожалуй, чаще всего вызывает нежелательную ломкость. Переключитесь на атласную наволочку или наденьте атласную шапочку для сна, чтобы предотвратить появление вьющихся и сухих волос. Вы можете купить зимнюю шапку с атласной подкладкой, так как шерсть также повреждает волосы. Правильный сон сохранит свежий вид волос на протяжении всей недели.

Мед

Мед способен удерживать влагу в волосах, потому что является натуральным хумектантом – это просто затейливое название вещества, которое удерживает влагу. Сохранение влаги имеет решающее значение для локонов зимой. Это также помогает уменьшить ломкость, что позволит достичь желанной длины волос. Мед полон антиоксидантов, которые помогают сохранить кожу головы и волосы здоровыми, предотвращая их повреждение. Он не только предотвращает повреждения, но и делает волосы блестящими и глянцевыми. Мед восстанавливает и обновляет пряди изнутри, оставляя вас с невероятно крепкими волосами, как из рекламы шампуня.