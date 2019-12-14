Сын Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за неделю

Новости России. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в аварию. Молодой человек ехал из больницы.

«Только выехали, и уже второе ДТП», – сообщил Арсений на своей странице в Instagram.

По словам Шульгина, в этот раз обошлось без травм. Парень уточнил, что в его автомобиль врезался микроавтобус.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», – задумался сын певицы Валерии.

Напомним, 8 декабря Арсений со своей девушкой Лианой ехал на концерт матери. В какой-то момент автомобиль врезался в отбойник. Находившаяся за рулём спутница Шульгина получила перелом руки, а парню потребовалось зашивать губу.

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