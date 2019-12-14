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Ребёнок не мог провести без мамы и пары минут. Вот какую хитрость придумала женщина

14 декабря 2019 11:20
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Мама годовалого малыша придумала интересный способ, чтобы получить немного времени, пока её ребёнок играет.

Жительница Японии Сато Неджи воспитывает мальчика. Сын постоянно требует, чтобы за ним наблюдала мама, даже если он занимается своими делами. В итоге у женщины не оставалось ни минуты свободного времени.

Ребёнок не мог провести без мамы и пары минут. Вот какую хитрость придумала женщина-1

Фото: twitter.com/sato_nezi 

Зная о привычке ребёнка каждые несколько минут оборачиваться с целью проверить, здесь ли мама, Сато решила узнать, сможет ли обмануть бдительного мальчика. Неджи сделала плоскую картонную версию самой себя в полный рост.

Ребёнок не мог провести без мамы и пары минут. Вот какую хитрость придумала женщина-4

Фото: twitter.com/sato_nezi 

В один из дней, когда малыш отвернулся, женщина поставила картонную фигуру так, словно бы она наблюдает за ребёнком, после чего Сато осторожно ушла. Мальчик попался на хитрость, но всего через двадцать минут он понял, что с мамой что-то не так, и начал плакать.

Неджи вздохнула и вернулась. Она посчитала результаты эксперимента удовлетворительными и заметила, что в важных случаях даже 20 минут времени могут здорово выручить.

Ребёнок не мог провести без мамы и пары минут. Вот какую хитрость придумала женщина-7

Фото: twitter.com/sato_nezi 

Ранее мы рассказывали о другой родительской задумке. Супруги предложили свой дочери выбор: либо девушка лишается телефона на месяц, либо она лишается телефона на две недели, но в это время родители получают право пользоваться её соцсетями.

Дочь выбрала второй вариант и пожалела об этом на следующий день – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп

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