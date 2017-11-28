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Противоречивая информация о состоянии здоровья Табакова поступает от его сыновей

28 ноября 2017 07:29
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Новости России. 82-летний актер и режиссер Олег Табаков попал в больницу. Об этом вчера вечером сообщили российские информагентства.

В пресс-службе театра «Табакерка», в котором служит Олег Павлович, рассказали, что

народный артист проходит плановое обследование в частной клинике.

От сыновей Табакова поступает противоречивая информация по поводу состояния здоровья отца. Сын Антон говорит, что Олег Табаков попал в Первую градскую больницу с воспалением легких. 

Антон, сын Олега Табакова (в комментарии РБК):
Он [Олег Табаков] находится в Первой градской [больнице]. Действительно, у него после обследования [диагностировано] воспаление легких.

В то же время агентству городских новостей «Москва» младший сын Табакова Павел заявил, что отец госпитализирован для «планового стоматологического обследования». 

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» сам Табаков сказал два слова и положил трубку.

Олег Табаков:
Я болен.

# Российские актеры # Олег Табаков

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