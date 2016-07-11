Супертайфун «Непартак» нанёс сокрушительный удар по Китаю

Новости Китая. На Китай обрушился супертайфун «Непартак». Он нанёс сокрушительный удар по восточным провинциям страны. Вызвал многочисленные наводнения и оползни.

Из-за разгула стихии эвакуировано почти полмиллиона населения.

В списках погибших уже 5 жителей, около 20 пропали без вести. Затоплены обширные территории, разрушено свыше 1000 домов. А потери Поднебесной в сельском хозяйстве оцениваются более чем в 20 миллионов долларов.

И это только предварительные данные. Отметим, «Непартак» – первый и самый сильный тайфун в этом сезоне в азиатском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.