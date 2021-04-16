Супруги один день соглашались на любые предложения своих детей. И вот что из этого вышло

Чтобы воспитать счастливых людей, иногда приходится идти на уступки. Поэтому молодые родители согласились на просьбу детей устроить «День «да».

Как сообщает LADbible, Ханна Симонсон и её муж Джеймс из Южного Уэльса вместе с детьми во время выходного дня посмотрели новый фильм под названием «День «да». По сюжету родители в течение суток соглашаются на все просьбы и предложения детей.

Дочкам Симонсонов очень понравилась эта идея, поэтому они стали уговаривать маму и папу поступить аналогичным образом. Некоторое время 29-летняя Ханна и 30-летний Джеймс сопротивлялись, но потом с мыслями «один раз живём» всё-таки согласились.