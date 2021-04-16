Супруги один день соглашались на любые предложения своих детей. И вот что из этого вышло
Чтобы воспитать счастливых людей, иногда приходится идти на уступки. Поэтому молодые родители согласились на просьбу детей устроить «День «да».
Как сообщает LADbible, Ханна Симонсон и её муж Джеймс из Южного Уэльса вместе с детьми во время выходного дня посмотрели новый фильм под названием «День «да». По сюжету родители в течение суток соглашаются на все просьбы и предложения детей.
Дочкам Симонсонов очень понравилась эта идея, поэтому они стали уговаривать маму и папу поступить аналогичным образом. Некоторое время 29-летняя Ханна и 30-летний Джеймс сопротивлялись, но потом с мыслями «один раз живём» всё-таки согласились.
Фото: facebook.com/hannah.pugh.3766
«День «да» начался у супругов весьма интересно. Первым делом 8-летняя Поппи и 3-летняя Чарли смешно нарядили маму и папу, а затем добавили штрихи при помощи макияжа. В итоге пара стала выглядеть так, словно через пять минут у них будет собственное представление.
Далее дети устроили пышный завтрак в ресторане быстрого питания. Вдоволь насытившись, малышки определились со следующим пунктом назначения – парк. Супруги качались на качелях, бегали, прыгали на трамплинах и крутились на вращающихся стульях. Всё это время на семью с недоумением косились другие родители, которые не давали своим детям такой свободы действий.
«Наверное, самой неприятной частью дня было посещение парка. Там было так много семей, которые были нормальными по сравнению с нами. Да, было очень неловко, когда родители смотрели на нас взглядами, в которых читалось: «Что они вытворяют?» – рассказала Ханна.
Фото: facebook.com/hannah.pugh.3766
Когда день подошёл к концу, дети попросили устраивать такие праздники каждый месяц. Родители сказали, что это уже перебор. Но поскольку было весело, может быть, они согласятся проводить «Дни «да» раз в несколько месяцев.
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