Новости по тегу #Екатерина Доманькова

<p>Мне было 22 года. Пик моей карьеры – это, конечно, сотрудничество с «Victoria`s Secret». Он прошел. Почему я уехала из Америки? Я на тот момент поставила себе другие приоритеты, цели. В основном рынок, на котором я была задействована, это была Америка, а летать в Америку очень далеко, и нужно проводить там как минимум несколько дней. С полетами это занимает чуть ли не неделю. Я уже решила, что это остается красивой страницей в моей биографии, переворачиваю новую и начинаю воспитывать дочку.</p>
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