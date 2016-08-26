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«Супермодель мира» белоруска Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой

26 августа 2016 09:41
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Новости Беларуси. 27-летняя Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой. Радостной новостью супермодель поделилась на своей странице в социальной сети.

Екатерина Доманькова (запись в Instagram):
Вчера в список самых счастливых дней в жизни добавился ещё один. Я стала Мамой во второй раз. Мы тебя очень ждали, малышка Иванка. Welcome to this world, baby Ivanka.

«Супермодель мира» белоруска Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой -1


Источник фото: instagram.com/katsia_d/

Со своими подписчиками (а их десятки тысяч) Екатерина делится новостями из своей жизни. Мама теперь уже двух девочек рассказывает о том, как проводит досуг, с другими мамами обменивается советами по воспитанию.

Поклонники Доманьковой давно отметили: она интересный собеседник и потрясающая мама.

«Супермодель мира» белоруска Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой -4


Источник фото: instagram.com/katsia_d/

Как обычная девочка Катя из Минска стала ангелом Victoria`s Secret?

Зачем буквально кричит в своем Instagram: «Катя из Беларуси!». И почему, по мнению «Супермодели мира», так важно помнить свои корни.

Откровенное интервью Екатерины Доманьковой здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Мода # Екатерина Доманькова

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