«Супермодель мира» белоруска Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой
Новости Беларуси. 27-летняя Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой. Радостной новостью супермодель поделилась на своей странице в социальной сети.
Екатерина Доманькова (запись в Instagram):
Вчера в список самых счастливых дней в жизни добавился ещё один. Я стала Мамой во второй раз. Мы тебя очень ждали, малышка Иванка. Welcome to this world, baby Ivanka.
Источник фото: instagram.com/katsia_d/
Со своими подписчиками (а их десятки тысяч) Екатерина делится новостями из своей жизни. Мама теперь уже двух девочек рассказывает о том, как проводит досуг, с другими мамами обменивается советами по воспитанию.
Поклонники Доманьковой давно отметили: она интересный собеседник и потрясающая мама.
Источник фото: instagram.com/katsia_d/
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Зачем буквально кричит в своем Instagram: «Катя из Беларуси!». И почему, по мнению «Супермодели мира», так важно помнить свои корни.
Откровенное интервью Екатерины Доманьковой здесь.