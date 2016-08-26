«Супермодель мира» белоруска Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой

Новости Беларуси. 27-летняя Екатерина Доманькова во второй раз стала мамой. Радостной новостью супермодель поделилась на своей странице в социальной сети. Екатерина Доманькова (запись в Instagram): Вчера в список самых счастливых дней в жизни добавился ещё один. Я стала Мамой во второй раз. Мы тебя очень ждали, малышка Иванка. Welcome to this world, baby Ivanka.

Со своими подписчиками (а их десятки тысяч) Екатерина делится новостями из своей жизни. Мама теперь уже двух девочек рассказывает о том, как проводит досуг, с другими мамами обменивается советами по воспитанию.

Поклонники Доманьковой давно отметили: она интересный собеседник и потрясающая мама.