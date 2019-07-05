Судьбоносные встречи у Скорпионов и финансовое процветание у Рыб: гороскоп на июль

В июле совсем не хочется думать о работе, все мысли – о долгожданном отпуске и отдыхе на море. Но что делать, если активный Марс портит настроение, а звезды выстроились так, что впереди – одни неприятности? На какое время лучше планировать важные дела, а когда можно расслабиться, – читайте в гороскопе.

Овны.

Для вас первая половина месяца будет богата разнообразными событиями. Вам необходимо быстро принимать решения. Хоть тяжелой работы вы и не боитесь, препятствия на пути к цели могут серьезно вас напугать. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака время от времени делать передышку.

Вторая половина месяца благоприятна для налаживания личной жизни. В этом месяце Овен будет находиться в приподнятом настроении, хорошем расположении духа и отличной физической форме.

В июле у Овнов дела пойдут в гору, поэтому берите быка за рога.

Когда стоит идти в отпуск этим летом?

Тельцы.

Представителям второго знака Зодиака июль принесет много позитива, приятных знакомств и увлекательных путешествий. Первая половина июля идеальна для отпусков. Но если отдых запланирован на более поздний период, то не стоит отказываться от дел.

Звезды обещают свободным Тельцам удачные отношения со второй половинкой. А вот супружеским парам стоит обратить внимание на семейные взаимоотношения, возможен временный кризис.

Наиболее сбалансированным периодом станет третья декада месяца. И на работе, и в личной жизни Тельцы смогут достигнуть гармонии и устойчивого положения.

Близнецы.

Для Близнецов абсолютно весь июль будет удачным, как в карьере, так и в личных отношениях. Постарайтесь выехать на природу, провести активный отдых. Уделите внимание своей семье, организуйте совместную поездку.

Неординарным личностям, родившимся под знаком Близнецов, июль принесет славу и финансовое благополучие. Они легко могут рассчитывать на успешное продвижение дел и щедрость от начальства.

Хотя астрологи предсказывают Близнецам крайне удачный июль, не стоит расслабляться. Ведь представители этого знака Зодиака могут создать проблемы сами себе, учитывая их темперамент и двойственную натуру.

Раки.

Представители четвертого знака Зодиака – натуры дружелюбные и чувственные. Но из-за влияния Марса в июле Раки могут стать агрессивными. Союз Марса с Луной принесет им много неожиданностей.

В целом, середина лета для Раков – благоприятный период для начала новых дел. Но пиком фортуны станет именно третья декада месяца. Возможности представителей этого знака Зодиака достигнут своих высот. Однако отдых лучше планировать на начало июля.

Львы.

Представители этого знака Зодиака будут готовы упорно трудиться в июле. Во второй половине месяца может неожиданно «навалиться» много работы, поэтому запланируйте на это время отпуск.

Середина июля обещает быть романтичной, поэтому будьте активными. Семейным Львам астрологи советуют чаще показывать любовь супругу, но не словами, а поступками.

У одиноких представителей этого знака есть хороший шанс встретить свою вторую половинку.

Девы.

Июль для Дев – хорошее время, чтобы реализовать рабочие планы. Вы точно достигнете успеха, особенно если будете работать с давними партнерами.

Представители шестого знака Зодиака смогут побороть свои давние страхи, и легко принимать ответственные решения.

Звезды готовят для Дев в июле много приятных встреч и советуют делиться оптимизмом с окружающими людьми.

Весы.

Для Весов второй месяц лета – лишь позитив, удовольствие и спокойствие. Вас не ждут кардинальные жизненные перемены. В семейных отношениях также будут гармония и уют.

Старайтесь проявлять сдержанность, прежде всего с коллегами. Не заостряйте внимание на мелких неприятностях. Лучше начните готовиться к долгожданному отпуску.

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Скорпионы.

Планируйте отпуск на начало либо на конец июля. В середине месяца могут возникнуть проблемы на работе, которые вас задержат.

Скорпионы будут крайне успешными в июле. Успех может ждать в самой неожиданной ситуации, поэтому стоить проявить инициативу, чтобы успешно построить свою карьеру.

В любовных отношениях Скорпионам предсказывают судьбоносную встречу.

Стрельцы.

Воспользуйтесь в этом месяце своими лидерскими качествами. Вас послушают не только новички, но и опытные специалисты, ведь в июле у вас будут прекрасные отношения с коллегами и начальством.

В отношениях тоже будет все стабильно. Если вы одинокий Стрелец – будьте готовы к новым знакомствам.

Июль для представителей этого знака – время возможностей и продвижения.

Козероги.

А вот для Козерогов июль – не самый удачный месяц в году. Вас могут ожидать не очень приятные сюрпризы. Главное – не паниковать, а настроить себя на лучшее.

На рабочем месте занимайтесь вопросами, которые вам по силам. Тогда сможете добиться неплохих результатов на профессиональном поприще.

В это время не планируйте серьезных романтических отношений. Есть вероятность, что роман быстро завершится.

Водолеи.

Каким будет июль для Водолеев – зависит только от них самих. Месяц может пройти спокойно и размеренно, а может стать переломным.

Астрологи советуют в начале месяца заняться рабочими вопросами, воплотить в жизнь свои планы. А в конце июля лучше отправиться в отпуск с родственниками или друзьями.

А еще относитесь к проблемам с чувством юмора, старайтесь в минусах находить плюсы.

Рыбы.

Робкие Рыбы станут в июле активными и инициативными. Они смогут проявить себя и на работе, и в отношениях.

Профессиональная активность ожидается во второй половине месяца. Астропрогноз предсказывает прибыль и процветание.

Июль 2019 года принесет Рыбам много знакомств и приятных новостей. Однако холостым Рыбам придется подождать, в этом месяце свадьба маловероятна.