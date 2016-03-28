Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева
Новости России. Михаил Гуцериев известен поклонникам российской поп-музыки как поэт-песенник. Песни на его стихи есть в репертуаре Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона, Стаса Михайлова и Валерии, Славы и Ани Лорак, и многих других.
В бизнес-кругах его знают как успешного предпринимателя, чей доход на 2015 год оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Гуцериев входит в 20-ку самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
Источник фото: instagram.com/fkirkorov/
На минувших выходных олигарх женил сына Саида. Торжество уже окрестили «свадьбой года». На нее были приглашены звезды мировой величины: Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас.
Организацией торжества занималась компания Игоря Крутого. Как сообщает Lifenews, самым «дорогим» на свадьбе стало выступление Стинга – 1,5 миллиона евро. Выступление Дженнифер Лопес обошлось семье Гуцериевых в 1 миллион евро.
Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500 тысяч евро.
Кроме того, приглашающая сторона оплатила перелет звездам и команде, проживание, питание и обеспечивает технический райдер.
Гости продолжают выкладывать фотографии в социальные сети, сопроводив хештегом #свадьбагуцериевых.
Друзья невесты в комментариях отмечают, что платье невесты весило 25 килограммов.