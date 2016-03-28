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Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева

28 марта 2016 11:12
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Новости России. Михаил Гуцериев известен поклонникам российской поп-музыки как поэт-песенник. Песни на его стихи есть в репертуаре Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона, Стаса Михайлова и Валерии, Славы и Ани Лорак, и многих других.

В бизнес-кругах его знают как успешного предпринимателя, чей доход на 2015 год оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Гуцериев входит в 20-ку самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева-1


Источник фото: instagram.com/fkirkorov/

На минувших выходных олигарх женил сына Саида. Торжество уже окрестили «свадьбой года». На нее были приглашены звезды мировой величины: Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас.

Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева-4

Организацией торжества занималась компания Игоря Крутого. Как сообщает Lifenews, самым «дорогим» на свадьбе стало выступление Стинга – 1,5 миллиона евро. Выступление Дженнифер Лопес обошлось семье Гуцериевых в 1 миллион евро.

Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева-7

Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500 тысяч евро.

Кроме того, приглашающая сторона оплатила перелет звездам и команде, проживание, питание и обеспечивает технический райдер.

Гости продолжают выкладывать фотографии в социальные сети, сопроводив хештегом #свадьбагуцериевых.

Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева-10



Друзья невесты в комментариях отмечают, что платье невесты весило 25 килограммов.

# Свадьба # Фотофакт # калейдоскоп

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