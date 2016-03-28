Стинг, Иглесиас и Джей Ло: миллионные гонорары звёзд за выступление на свадьбе сына Гуцериева

Новости России. Михаил Гуцериев известен поклонникам российской поп-музыки как поэт-песенник. Песни на его стихи есть в репертуаре Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона, Стаса Михайлова и Валерии, Славы и Ани Лорак, и многих других.

В бизнес-кругах его знают как успешного предпринимателя, чей доход на 2015 год оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Гуцериев входит в 20-ку самых богатых людей России по версии журнала Forbes.