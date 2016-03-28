Кошка восемь дней провела в почтовой посылке и чудом выжила

Новости Великобритании. Любовь к коробкам чуть не стоила кошке жизни.

Больше недели Капкейк путешествовала по стране в почтовой посылке.

Кошка преодолела более 400 километров.

Имя хозяйки и адрес удалось быстро выяснить при помощи микрочипа. Джули Бэгготт рассказывает: исчезновение любимой кошки стало настоящим потрясением. Каким образом Капкейк оказалась в коробке остается догадываться.

Джули Бэгготт:

Когда я поняла, что она пропала, это было ужасное, пугающее чувство. Мы искали ее везде. Мне очень плохо из-за того, что случилось. Я сложила все в коробку и сразу же ее запечатала, я не знаю, как она сумела забраться внутрь.

Кошка чудом выжила, и, как говорят ветеринары, практически не пострадала, если не считать стресса и обезвоживания.

Напомним, недавно еще один кот из Великобритании привлек внимание общественности.

Хмурый кот – так его назвали пользователи Сети – любящий ходить в магазин, покоряет Интернет. Олли Оливер, похоже, надолго обосновался в британском супермаркете Sainsbury. Когда Олли впервые заметили на полке со сладостями, тут же поспешили выдворить четвероногого. Что было дальше – читайте здесь.