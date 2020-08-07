«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов

Дешево, значит плохо? Вы тоже так считаете? Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Когда мы выбираем товар, то, прежде всего, обращаем внимание на цену и упаковку. И реже смотрим на состав. Валентина Кагало всегда начинает свой продуктовый шопинг со списка. Сыр, мясо, молоко – недельный запас. Валентина Кагало:

Так как у меня сейчас больше свободного времени, покупка продуктов лежит на мне практически, я стараюсь каждую неделю заходить. Например, на рынке можно купить целую упаковку яиц или крупы, иногда это даже дешевле получается.

Овощи и фрукты только на рынке. За бакалеей, молочкой и хлебом по необходимости заглядывает в минимаркет рядом с домом. Но перед каждой такой вылазкой за припасами, девушка активно мониторит особые предложения магазинов и скидки на товары. Валентина Кагало:

Стараюсь попадать в магазины в дни скидок. В большинстве магазинов стараюсь приобрести скидочные карты, иногда есть специальная программа для студентов, что тоже очень приятно.

Валентина щепетильно готовится к походу за продуктами, а вот сам товар выбирает в спешке. Признается, что редко заглядывает на обратную сторону упаковки, максимум, поинтересуется сроком годности. Валентина Кагало:

Лучше выбирать просто масло, а не маргарин или спреды, все-таки более натуральное по составу. Обязательно смотреть, чтобы сахара было немного. И на любых молочных продуктах надо смотреть, чтобы было четкое название, например, «сметана», а не «продукт сметанный» или просто «йогурт».

Эксперты советуют не жалеть времени и тщательно изучать этикетки на продукции. Если список ингредиентов слишком длинный, в нем содержатся гидрогенизированные масла, а сахар стоит одним из первых – не берите. Мария Терновская, специалист по питанию:

Часто на упаковках сейчас пишут, что они без сахара. И люди покупают это, думая, что это здоровый продукт, который они покупают. Но на самом деле, если посмотреть состав с другой стороны, то мы увидим, что там много заменителей сахара, которые не только не полезнее, но и вреднее, чем сахар. Лучше, конечно, не верить тому, что написано на передней части упаковки, потому что это чаще маркетинг.