«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов
Дешево, значит плохо? Вы тоже так считаете?
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Когда мы выбираем товар, то, прежде всего, обращаем внимание на цену и упаковку. И реже смотрим на состав.
Валентина Кагало всегда начинает свой продуктовый шопинг со списка. Сыр, мясо, молоко – недельный запас.
Валентина Кагало:
Так как у меня сейчас больше свободного времени, покупка продуктов лежит на мне практически, я стараюсь каждую неделю заходить. Например, на рынке можно купить целую упаковку яиц или крупы, иногда это даже дешевле получается.
Овощи и фрукты только на рынке. За бакалеей, молочкой и хлебом по необходимости заглядывает в минимаркет рядом с домом. Но перед каждой такой вылазкой за припасами, девушка активно мониторит особые предложения магазинов и скидки на товары.
Валентина Кагало:
Стараюсь попадать в магазины в дни скидок. В большинстве магазинов стараюсь приобрести скидочные карты, иногда есть специальная программа для студентов, что тоже очень приятно.
Валентина щепетильно готовится к походу за продуктами, а вот сам товар выбирает в спешке. Признается, что редко заглядывает на обратную сторону упаковки, максимум, поинтересуется сроком годности.
Валентина Кагало:
Лучше выбирать просто масло, а не маргарин или спреды, все-таки более натуральное по составу. Обязательно смотреть, чтобы сахара было немного. И на любых молочных продуктах надо смотреть, чтобы было четкое название, например, «сметана», а не «продукт сметанный» или просто «йогурт».
Эксперты советуют не жалеть времени и тщательно изучать этикетки на продукции. Если список ингредиентов слишком длинный, в нем содержатся гидрогенизированные масла, а сахар стоит одним из первых – не берите.
Мария Терновская, специалист по питанию:
Часто на упаковках сейчас пишут, что они без сахара. И люди покупают это, думая, что это здоровый продукт, который они покупают. Но на самом деле, если посмотреть состав с другой стороны, то мы увидим, что там много заменителей сахара, которые не только не полезнее, но и вреднее, чем сахар. Лучше, конечно, не верить тому, что написано на передней части упаковки, потому что это чаще маркетинг.
Многие ничего не спрашивают у продавца, потому что не знают, что спросить. Не стесняйтесь – избежите «покупок на автомате». Про рыбу можно узнать дикая она или выращенная на ферме. Про мясо – охлажденное или размороженное. В макаронах состав простой, но о том, что мука должна быть цельнозерновой, знают не все.
Мария Терновская:
Лучше всего, чтобы ингредиентов было как можно меньше в составе. И можно смотреть на состав продукта, там, где жиры, белки и углеводы, и чем больше белка, тем они будут лучше.
Модные приставки на этикетках: «био» и «эко» – не всегда маркетинговый ход. Но чтобы в этом разобраться, нужно точно знать, какой значок и с каким номером должен стоять. На продукцию, изготовленную из натурального сырья, наносятся соответствующие символы, а вот наименование добавок может быть заменено индексом по международной цифровой системе.