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«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов

07 августа 2020 09:11
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Дешево, значит плохо? Вы тоже так считаете?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Когда мы выбираем товар, то, прежде всего, обращаем внимание на цену и упаковку. И реже смотрим на состав.

Валентина Кагало всегда начинает свой продуктовый шопинг со списка. Сыр, мясо, молоко – недельный запас.

Валентина Кагало:
Так как у меня сейчас больше свободного времени, покупка продуктов лежит на мне практически, я стараюсь каждую неделю заходить. Например, на рынке можно купить целую упаковку яиц или крупы, иногда это даже дешевле получается.

«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов-1

Овощи и фрукты только на рынке. За бакалеей, молочкой и хлебом по необходимости заглядывает в минимаркет рядом с домом. Но перед каждой такой вылазкой за припасами, девушка активно мониторит особые предложения магазинов и скидки на товары. 

Валентина Кагало:
Стараюсь попадать в магазины в дни скидок. В большинстве магазинов стараюсь приобрести скидочные карты, иногда есть специальная программа для студентов, что тоже очень приятно.

«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов-4

Валентина щепетильно готовится к походу за продуктами, а вот сам товар выбирает в спешке. Признается, что редко заглядывает на обратную сторону упаковки, максимум, поинтересуется сроком годности.

Валентина Кагало:
Лучше выбирать просто масло, а не маргарин или спреды, все-таки более натуральное по составу. Обязательно смотреть, чтобы сахара было немного. И на любых молочных продуктах надо смотреть, чтобы было четкое название, например, «сметана», а не «продукт сметанный» или просто «йогурт».  

«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов-7

Эксперты советуют не жалеть времени и тщательно изучать этикетки на продукции. Если список ингредиентов слишком длинный, в нем содержатся гидрогенизированные масла, а сахар стоит одним из первых – не берите.

Мария Терновская, специалист по питанию:
Часто на упаковках сейчас пишут, что они без сахара. И люди покупают это, думая, что это здоровый продукт, который они покупают. Но на самом деле, если посмотреть состав с другой стороны, то мы увидим, что там много заменителей сахара, которые не только не полезнее, но и вреднее, чем сахар. Лучше, конечно, не верить тому, что написано на передней части упаковки, потому что это чаще маркетинг.

«Лучше не верить тому, что написано на передней части упаковки». Почему стоит читать состав продуктов-10

Многие ничего не спрашивают у продавца, потому что не знают, что спросить. Не стесняйтесь – избежите «покупок на автомате». Про рыбу можно узнать дикая она или выращенная на ферме. Про мясо – охлажденное или размороженное. В макаронах состав простой, но о том, что мука должна быть цельнозерновой, знают не все.

Мария Терновская:
Лучше всего, чтобы ингредиентов было как можно меньше в составе. И можно смотреть на состав продукта, там, где жиры, белки и углеводы, и чем больше белка, тем они будут лучше.

Модные приставки на этикетках: «био» и «эко» – не всегда маркетинговый ход. Но чтобы в этом разобраться, нужно точно знать, какой значок и с каким номером должен стоять. На продукцию, изготовленную из натурального сырья, наносятся соответствующие символы, а вот наименование добавок может быть заменено индексом по международной цифровой системе.

# Продукты питания # калейдоскоп # Вероника Кудринецкая # Валентина Кагало # Мария Терновская # Фотофакт # Продукты питания

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