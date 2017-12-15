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68-летний Ричард Гир женится на возлюбленной в два раза моложе его

15 декабря 2017 13:48
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Новости США. 68-летний актер Ричард Гир сделал предложение 34-летней возлюбленной –  Алехандре Сильва. Такой вывод сделали СМИ.

По информации изданий, пара вместе уже около 4 лет, но сейчас на безымянном пальце у девушки появилось обручальное кольцо. Это кольцо Алехандра уже носила, но представители актера опровергали информацию о помолвке.

68-летний Ричард Гир женится на возлюбленной в два раза моложе его-1

Впервые об отношениях пары СМИ заговорили в 2015 году. Официально подтвердили свои отношения Гир и Сильва через год после их начала.

Актер Ричард Гир был женат дважды – на модели Синди Кроуфорд, брак с которой продлился 4 года, и на актрисе Кэри Лоуэлл, с которой он прожил в браке 14 лет.

Несколько лет назад туристка приняла Ричарда Гира за бомжа и накормила его пиццей – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ричард Гир

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