68-летний Ричард Гир женится на возлюбленной в два раза моложе его

По информации изданий, пара вместе уже около 4 лет, но сейчас на безымянном пальце у девушки появилось обручальное кольцо. Это кольцо Алехандра уже носила, но представители актера опровергали информацию о помолвке.

Впервые об отношениях пары СМИ заговорили в 2015 году. Официально подтвердили свои отношения Гир и Сильва через год после их начала.

Актер Ричард Гир был женат дважды – на модели Синди Кроуфорд, брак с которой продлился 4 года, и на актрисе Кэри Лоуэлл, с которой он прожил в браке 14 лет.