4-летний барабанщик Илья Барило из Беларуси стал звездой российского телешоу

Однажды это увидел Джонатан Моффетт и захотел созвониться с малышом. Когда музыканту это удалось, он похвалил Илью и сказал, что он «крутой барабанщик». Разговор длился почти час.

Мальчик живёт в Берёзовке. По словам ребёнка, барабанит он все четыре года своей жизни. Любовь к барабану возникла у него после того, как дедушка Андрей принёс внуку инструмент.

Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем шоу Максима Галкина «Лучше всех».

В завершение своего выступления на телешоу Барило сыграл для всех на барабанах, а позади него показывался ролик, на котором ту же композицию исполнял Моффетт.

Кстати, барабанщик Джексона уже узнал об этом и порадовался за малыша.

«Илья становится суперзвездой в России! Я так тобой горжусь! Я люблю тебя... мой сын «Little Toe»… С любовью, твой второй отец, «Sugarfoot»», – написал Джонатан на своей странице в Instagram.

Ранее съёмочная группа СТВ уже поговорила с Ильёй и его семьёй.