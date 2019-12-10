4-летний барабанщик Илья Барило из Беларуси стал звездой российского телешоу

Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем шоу Максима Галкина «Лучше всех».
Мальчик живёт в Берёзовке. По словам ребёнка, барабанит он все четыре года своей жизни. Любовь к барабану возникла у него после того, как дедушка Андрей принёс внуку инструмент.
Однажды это увидел Джонатан Моффетт и захотел созвониться с малышом. Когда музыканту это удалось, он похвалил Илью и сказал, что он «крутой барабанщик». Разговор длился почти час.
Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика