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Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ

10 декабря 2019 08:12
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Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ. 

Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей становится очень грустно, она отправляет сообщения своему отцу, который уже завершил свой жизненный путь. Девушка посылала письма на его рабочую почту, поскольку личной у него не было. 

Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ-1

Фото: twitter.com/RaxKingIsDead 

Так продолжалось некоторое время. В начале декабря американка вновь написала отцу и попросила совета. К своему удивлению, девушка получила ответ. 

«Привет, я уверен, что ты помнишь меня. Хочу сказать, что я никогда не читал эти сообщения, потому что сразу понятно, насколько они личные. Но я вижу, что их поток продолжается, и я также вижу, как сильно ты скучаешь по своему отцу», – начал отправитель. 

Ответивший на сообщение заверил, что отец любил девушку больше, чем кого-либо. Автор сообщения поделился своими воспоминаниями об американке и её папе, а затем добавил, что друзья её отца любили мужчину и его дочь так же сильно, как они любили друг друга. 

Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ-4

Фото: twitter.com/RaxKingIsDead 

Прочитав сообщение, девушка расплакалась. Пользователи соцсети подбадривали жительницу Нью-Йорка и говорили, что тоже похожим образом общаются со своими умершими родственниками или друзьями. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали другую трогательную историю.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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