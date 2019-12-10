Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ

Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей становится очень грустно, она отправляет сообщения своему отцу, который уже завершил свой жизненный путь. Девушка посылала письма на его рабочую почту, поскольку личной у него не было.

Так продолжалось некоторое время. В начале декабря американка вновь написала отцу и попросила совета. К своему удивлению, девушка получила ответ.

«Привет, я уверен, что ты помнишь меня. Хочу сказать, что я никогда не читал эти сообщения, потому что сразу понятно, насколько они личные. Но я вижу, что их поток продолжается, и я также вижу, как сильно ты скучаешь по своему отцу», – начал отправитель.

Ответивший на сообщение заверил, что отец любил девушку больше, чем кого-либо. Автор сообщения поделился своими воспоминаниями об американке и её папе, а затем добавил, что друзья её отца любили мужчину и его дочь так же сильно, как они любили друг друга.