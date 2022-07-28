Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

Юрий Шатунов скончался чуть больше месяца назад, однако слухи по поводу его смерти ходят до сих пор. Поэтому директор певца Аркадий Кудряшов решил озвучить результаты вскрытия.
Юрий Шатунов скончался чуть больше месяца назад, однако слухи по поводу его смерти ходят до сих пор. Поэтому директор певца Аркадий Кудряшов решил озвучить результаты вскрытия.
Фото: smotrim.ru
Ранее сообщалось, что у Шатунова были проблемы с сердцем. Вскрытие это подтверждает, передает Starhit. Кудряшов отметил, что все случилось внезапно. Юрий не жаловался на боли в сердце, но не так давно болел бронхитом, поэтому у него была общая слабость. Директор покойного отметил, что они списывали это на усталость после долгого гастрольного тура. Артиста постоянно наблюдали врачи, но никто не догадался проверить сердце.
Фото: aif.ru
Сегодня медики предполагают, что незадолго до смерти у Шатунова был микроинфаркт, но он ни на что не жаловался. По всей вероятности приступ прошел в скрытой форме. После вскрытия врачи сказали, что бляшка свежая – ничего врожденного не обнаружено. Также Кудряшов опроверг слухи об употреблении артистом наркотиков. Шоумен добавил, что у него есть результаты вскрытия. И если бы экспертиза показала что-то не то, певца бы не хоронили на Троекуровском кладбище. Аркадий добавил, что в администрации кладбища заверили: если близкие не предоставят результаты экспертизы, тело может лежать и месяц, и два. Кроме того, стало известно, что у Шатунова была язва желудка, но он об этом знал и лечился.
Фото: aif.ru
Напомним, тело кумира 90-х кремировали в Москве. Одну часть захоронили, другую – развеяли в Германии, где жил артист с семьей. Кудряшов сообщил, что это было пожелание певца. По его словам, когда Юрий болел коронавирусом, просил: «Если со мной что-то случится, сожгите меня и развейте прах».
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