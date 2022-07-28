Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

Ранее сообщалось, что у Шатунова были проблемы с сердцем. Вскрытие это подтверждает, передает Starhit. Кудряшов отметил, что все случилось внезапно. Юрий не жаловался на боли в сердце, но не так давно болел бронхитом, поэтому у него была общая слабость. Директор покойного отметил, что они списывали это на усталость после долгого гастрольного тура. Артиста постоянно наблюдали врачи, но никто не догадался проверить сердце.

Фото: aif.ru

Сегодня медики предполагают, что незадолго до смерти у Шатунова был микроинфаркт, но он ни на что не жаловался. По всей вероятности приступ прошел в скрытой форме. После вскрытия врачи сказали, что бляшка свежая – ничего врожденного не обнаружено. Также Кудряшов опроверг слухи об употреблении артистом наркотиков. Шоумен добавил, что у него есть результаты вскрытия. И если бы экспертиза показала что-то не то, певца бы не хоронили на Троекуровском кладбище. Аркадий добавил, что в администрации кладбища заверили: если близкие не предоставят результаты экспертизы, тело может лежать и месяц, и два. Кроме того, стало известно, что у Шатунова была язва желудка, но он об этом знал и лечился.