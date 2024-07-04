Стала известна сумма гонорара певица Анны Аsti за корпоратив

Точная сумма зависит от даты проведения концерта, пишет osnmedia.ru. Кроме оплаты выступления организаторы обязаны предоставить певице и ее команде трансфер и четыре гримерные комнаты, каждая из которых должна быть оборудована согласно райдеру. Само выступление Анны Аsti стоит от 9,5 миллионов российских рублей [более 108 тысяч долларов – прим. ред.].

При этом продюсер звезды Сергей Дворцов считает высокий гонорар полностью оправданным. По его мнению, певица может запрашивать еще большую сумму, ведь Анна Аsti является исполнительницей далеко не одного хита.

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