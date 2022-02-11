«Надо будет выучиться жить без Жени». Умерла российская актриса Евгения Брик

Новости России. 10 февраля на 41 году ушла из жизни российская актриса Евгения Брик. Об этом рассказала в своём Facebook журналистка и писательница Екатерина Гордеева. Также девушка вскользь упомянула и причину смерти Евгении.

«Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени», – написала девушка.