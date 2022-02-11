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«Надо будет выучиться жить без Жени». Умерла российская актриса Евгения Брик

11 февраля 2022 15:01
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Новости России. 10 февраля на 41 году ушла из жизни российская актриса Евгения Брик. Об этом рассказала в своём Facebook журналистка и писательница Екатерина Гордеева. Также девушка вскользь упомянула и причину смерти Евгении.  

«Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени», – написала девушка.  

«Надо будет выучиться жить без Жени». Умерла российская актриса Евгения Брик-1

Фото: instagram.com/evgeniabrik  

Про болезнь Евгении знали только самые близкие, поэтому для многих её смерть стала неожиданной и ужасной утратой. Актриса Юлия Ауг также поделилась своими переживаниями. Об этом рассказали РИА Новости.  

«Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», – поделилась актриса.  

«Надо будет выучиться жить без Жени». Умерла российская актриса Евгения Брик-4

Фото: instagram.com/evgeniabrik  

Ещё с юности Евгения увлекалась кинематографом и мечтала связать с фильмографией свою жизнь. Именно поэтому девушка поступила и окончила институт театрального искусства – ГИТИС.  

Популярность актриса получила в 2008 году, когда снялась в главной роли в мюзикле «Стиляги». Именно после её блестящей игры в этом романтическом фильме многие режиссёры заинтересовались Екатериной и стали приглашать на кастинги собственных проектов.  

«Надо будет выучиться жить без Жени». Умерла российская актриса Евгения Брик-7

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Стиляги»  

Последними кинокартинами, в которых снялась девушка в качестве главной героини, стали «Бомба» и «Фантом». Их премьеры состоялись в 2020 году.  

# Некролог # калейдоскоп # Евгения Брик # Екатерина Гордеева # Валерий Тодоровский # Юлия Ауг # Фотофакт

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