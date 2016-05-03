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Обзор: Иисус Христос и другие новые роли Хоакина Феникса

03 мая 2016 10:44
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Новости США. Хоакина Феникса утвердили на роль Иисуса Христа в «Марии Магдалине». Роль Cвятой досталась Руни Маре.

«Братья Систерc»

The Guardian сообщает, что Феникс также исполнит главную роль в фильме Жака Одиара «Братья Систерc». Картина станет англоязычным дебютом режиссера, обладателя пальмовой ветви.

В основе ленты новелла Патрика Девитта. Действие происходит в Орегоне в 1851 году. Сюжет разворачивается вокруг братьев Эли и Чарли Систерc. Их наняли для совершения убийства изыскателя, который украл деньги у их начальника.

Второго брата сыграет Джон Си Райли.

«Далекая яркая звезда»

Хоакин также начал сотрудничество с режиссером фильма «Я все еще здесь» Кейси Аффлеком. Дуэт воссоединился для съемок ленты по роману Роберта Олмстеда «Далекая яркая звезда». Вестерн повествует об охоте на революционера Панчо Вилью в Мексике 1916 года.

Обзор: Иисус Христос и другие новые роли Хоакина Феникса-1

На данный момент последняя вышедшая на большие экраны работа Феникса – главная роль в картине Вуди Аллена «Иррациональный человек» (2015). 

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Хоакин Феникс

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