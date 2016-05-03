Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии

Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея: Захоронение находилось на 2803 метра ниже уровня моря. Холодная температура позволила объектам сохраниться. Могила была глубиной в 3 метра. Этот человек происходил не из знатного рода.

В Алтайских горах на глубине 2,803 метра археологи обнаружили останки древнего человека, завернутого в войлок. Это первое тюркское захоронение, найденное в Средней Азии.

Кроме того, в захороннии находились скелет козла, останки лошади и овцы.

Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:

Нам совершенно ясно, что лошадь была принесена в жертву. Это была кобыла в возрасте 4-8 лет.

Также были найдены бытовые предметы:

седло и узда, глиняная ваза, деревянная чаша и кожаный чехол для нее, корыто, железный котелок, подушка, национальная одежда.