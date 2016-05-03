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Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии

03 мая 2016 09:08
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В Алтайских горах на глубине 2,803 метра археологи обнаружили останки древнего человека, завернутого в войлок. Это первое тюркское захоронение, найденное в Средней Азии.

Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
Захоронение находилось на 2803 метра ниже уровня моря. Холодная температура позволила объектам сохраниться. Могила была глубиной в 3 метра. Этот человек происходил не из знатного рода.

Предположительно, тело принадлежит женщине. 

Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии-1

Кроме того, в захороннии находились скелет козла, останки лошади и овцы.

Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
Нам совершенно ясно, что лошадь была принесена в жертву. Это была кобыла в возрасте 4-8 лет.

Также были найдены бытовые предметы:

седло и узда, глиняная ваза, деревянная чаша и кожаный чехол для нее, корыто, железный котелок, подушка, национальная одежда.

Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии-4

Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
По этим предметам можно судить о времени захоронения.

Сейчас можно говорить примерно о 6 веке нашей эры.

Также об этом свидетельствует модель шляпы. Интересно то, что тело было обернуто не только в овечью, но и в верблюжью шерсть.

Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии-7

Все найденные объекты помогут дать более точное представление о тюркской народности в древней Монголии.

Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии-10

Цепь Алтайские горы соединяет территории Сербии, России, Монголии, Китая и Казахстана.

Перевод с The Siberian Times: Светлана Воропай 

# Археология # Фотофакт # калейдоскоп

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