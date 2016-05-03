Останки человека и животных: в Монголии обнаружено первое тюркское захоронение на территории Средней Азии
В Алтайских горах на глубине 2,803 метра археологи обнаружили останки древнего человека, завернутого в войлок. Это первое тюркское захоронение, найденное в Средней Азии.
Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
Захоронение находилось на 2803 метра ниже уровня моря. Холодная температура позволила объектам сохраниться. Могила была глубиной в 3 метра. Этот человек происходил не из знатного рода.
Предположительно, тело принадлежит женщине.
Кроме того, в захороннии находились скелет козла, останки лошади и овцы.
Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
Нам совершенно ясно, что лошадь была принесена в жертву. Это была кобыла в возрасте 4-8 лет.
Также были найдены бытовые предметы:
седло и узда, глиняная ваза, деревянная чаша и кожаный чехол для нее, корыто, железный котелок, подушка, национальная одежда.
Б. Сакбаатар, исследователь Ховдского музея:
По этим предметам можно судить о времени захоронения.
Сейчас можно говорить примерно о 6 веке нашей эры.
Также об этом свидетельствует модель шляпы. Интересно то, что тело было обернуто не только в овечью, но и в верблюжью шерсть.
Все найденные объекты помогут дать более точное представление о тюркской народности в древней Монголии.
Цепь Алтайские горы соединяет территории Сербии, России, Монголии, Китая и Казахстана.
Перевод с The Siberian Times: Светлана Воропай