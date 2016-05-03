Прямой эфир

Cиамские близнецы с одной головой родились в Индии

03 мая 2016 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. На этих шокирующих кадрах запечатлены близнецы весом в 900 граммов. У каждого из них есть свое сердце, свои руки и ноги. Но вот голова у них одна на двоих.

Они умерли через 6 минут после рождения.

Операцию проводил доцент отделения гинекологии Киртан Виас. Доктора с самого начала знали, что шансы близнецов на жизнь чрезвычайно малы.

Доктор Киртан Виас (комментарий Daily Mail):
Мы в некотором роде были готовы к тому, что близнецы не выживут. Мозг был соединен воедино, а операция по его разделению невозможна. Мы заранее проинформировали семью обо всех осложнениях. Это уникальный случай в акушерской практике Индии, шанс на появление таких детей  один на миллион. Больница существует уже 140 лет, за всю практику на свет появилось только 3 или 4 пары сиамских близнецов. 

Cиамские близнецы с одной головой родились в Индии-1

Беременность протекала без видимых осложнений,

страшная новость пришла во время УЗИ на 7-м месяце.

Доктор Виас рассказал, что такие особенности развития плода можно выявить в первом триместре. Но женщина не имела возможности вовремя пройти осмотр ввиду материальных сложностей.

Cиамские близнецы с одной головой родились в Индии-4

Родители решили пожертвовать тела близнецов в исследовательский институт.

Это трагическое событие напоминает случай 2014 года (здесь подробнее), когда в Индии на свет появился ребенок с двумя головами.

Cиамские близнецы с одной головой родились в Индии-7

К близнецам со сросшимися головами применяют термин сиамские близнецы-карниполаги. Случаи, когда оплодотворенная яйцеклетка делится не до конца, невероятно редкие.

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Близнецы

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусов 3 и 5 мая ожидает астероидная опасность
02 мая 2016 16:30

Белорусов 3 и 5 мая ожидает астероидная опасность

10 необычных пасхальных традиций в странах Европы
29 апреля 2016 12:33

10 необычных пасхальных традиций в странах Европы

Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт
29 апреля 2016 12:19

Алисия Викандер утверждена на роль Лары Крофт