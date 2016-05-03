Cиамские близнецы с одной головой родились в Индии

Новости Индии. На этих шокирующих кадрах запечатлены близнецы весом в 900 граммов. У каждого из них есть свое сердце, свои руки и ноги. Но вот голова у них одна на двоих.

Они умерли через 6 минут после рождения.

Операцию проводил доцент отделения гинекологии Киртан Виас. Доктора с самого начала знали, что шансы близнецов на жизнь чрезвычайно малы.

Доктор Киртан Виас (комментарий Daily Mail):

Мы в некотором роде были готовы к тому, что близнецы не выживут. Мозг был соединен воедино, а операция по его разделению невозможна. Мы заранее проинформировали семью обо всех осложнениях. Это уникальный случай в акушерской практике Индии, шанс на появление таких детей – один на миллион. Больница существует уже 140 лет, за всю практику на свет появилось только 3 или 4 пары сиамских близнецов.