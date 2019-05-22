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Лунный календарь на 23 мая: не говорим по телефону и зажигаем свечи

22 мая 2019 20:02
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23 мая – 19-ый лунный день. Его энергия может быть направлена как на созидание, так и на разрушение. Нужно хорошо обдумывать свои поступки, быть осторожными с новыми идеями, не переоценивать себя и имеющиеся ресурсы. Постарайтесь минимизировать контакты, даже по телефону лучше лишний раз не отвечать.

Не рекомендуется заниматься финансовыми делами, есть риск стать жертвой мошенников. Также в этот день стоит опасаться пьяных и лжецов.

Нужно быть очень внимательными к еде, так как велика опасность отравлений.

В это время хорошо очищать всё: совесть, тело, дом. По возможности, зажгите свечи и пусть они горят весь день, либо посидите у костра, камина.

Лунный календарь на 23 мая: не говорим по телефону и зажигаем свечи -1

# Лунный календарь # калейдоскоп

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