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Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект

31 октября 2017 10:35
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Новости Украины. Певица Настя Каменских начинает сольную карьеру.

Информация об этом появилась на странице в социальных сетях. Известно, что 2 ноября певица презентует первую песню #этомояночь и клип, который снял Алан Бадоев. Новый проект Насти Каменских будет называться NK.

Настя Каменских:
Я счастлива поделиться с вами наконец-то... Уже в этот четверг... Ждите.

Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект-1

Фото: instagram.com/kamenskux

Коллега певицы по дуэту «Потап и Настя» Алексей Потапенко поздравил ее с началом сольной карьеры.

Потап:
Анастасия Алексеевна, я Вас поздравляю с началом такой долгожданной и между тем для всех неожиданной сольной карьеры! Ты это заслужила как никто другой! Это твой день, это твой год, #этомояночь ! Никто кроме меня не знает как это для тебя важно, пусть же засияет NK!

Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект-4

Фото: instagram.com/alanbadoev

Исполнительница подогревает интерес к своему проекту, выкладывая фрагменты из нового клипа. Настя Каменских поблагодарила режиссера Алана Бадоева и всю команду, которая работала над видео.

Настя Каменских:
Я долго могу рассказывать, какой гениальный и талантливый Алан, но поверьте, никакие слова не могут описать этого человека! Его подход и виденье артиста… Алан, я уже говорила тебе, но повторю еще раз – это любовь навсегда! Спасибо, спасибо, спасибо.

Алан Бадоев на своей странице в соцсетях отметил, что зрителей «ждет позитив и жара во всех отношениях».

Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект-7

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что на минувшей неделе дуэт «Потап и Настя» объявил о решении сделать паузу в творческой деятельности.

Потап и Настя уходят со сцены – здесь подробнее.

Поклонники певцов были удивлены неожиданным решением исполнителей (смотрите здесь).

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Потап и Настя # Настя Каменских

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