Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект

Новости Украины. Певица Настя Каменских начинает сольную карьеру. Информация об этом появилась на странице в социальных сетях. Известно, что 2 ноября певица презентует первую песню #этомояночь и клип, который снял Алан Бадоев. Новый проект Насти Каменских будет называться NK. Настя Каменских:

Я счастлива поделиться с вами наконец-то... Уже в этот четверг... Ждите.

Фото: instagram.com/kamenskux

Коллега певицы по дуэту «Потап и Настя» Алексей Потапенко поздравил ее с началом сольной карьеры. Потап:

Анастасия Алексеевна, я Вас поздравляю с началом такой долгожданной и между тем для всех неожиданной сольной карьеры! Ты это заслужила как никто другой! Это твой день, это твой год, #этомояночь ! Никто кроме меня не знает как это для тебя важно, пусть же засияет NK!

Фото: instagram.com/alanbadoev

Исполнительница подогревает интерес к своему проекту, выкладывая фрагменты из нового клипа. Настя Каменских поблагодарила режиссера Алана Бадоева и всю команду, которая работала над видео. Настя Каменских:

Я долго могу рассказывать, какой гениальный и талантливый Алан, но поверьте, никакие слова не могут описать этого человека! Его подход и виденье артиста… Алан, я уже говорила тебе, но повторю еще раз – это любовь навсегда! Спасибо, спасибо, спасибо. Алан Бадоев на своей странице в соцсетях отметил, что зрителей «ждет позитив и жара во всех отношениях».

Фото: instagram.com/kamenskux