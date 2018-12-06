В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу

Девочка начала интересоваться приготовлением еды, когда ей было два года. Именно в этом возрасте малышка стала помогать родителям на кухне. Никки в беседе даже пошутила, что небольшая кухня родителей дала ей преимущество в готовке: «Если вы можете готовить в телефонной будке, вы сможете готовить в любом месте».

В финале телеконкурса, который принес победу, девочка приготовила суп с пельменями, рагу с феттуччине и рикотой, а на десерт – лимонное суфле.