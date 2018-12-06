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В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу

06 декабря 2018 09:48
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12-летняя Никки Бидун стала победительницей кулинарного телеконкурса TopChef Junior в США.

Как сообщает издание New York Post, Никки имеет белорусские корни. Ее мама Ольга родилась в Беларуси.

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу-1

Фото: instagram.com/chefnikkib

Девочка начала интересоваться приготовлением еды, когда ей было два года. Именно в этом возрасте малышка стала помогать родителям на кухне. Никки в беседе даже пошутила, что небольшая кухня родителей дала ей преимущество в готовке: «Если вы можете готовить в телефонной будке, вы сможете готовить в любом месте».  

В финале телеконкурса, который принес победу, девочка приготовила суп с пельменями, рагу с феттуччине и рикотой, а на десерт – лимонное суфле.   

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу-4

Фото: instagram.com/chefnikkib

Возможно, пельмени молодого повара научила готовить белорусская бабушка. В соцсетях родителей даже есть видео, где юная Никки лепит пельмени с бабулей в Беларуси.   

Никки призналась, что ее родители являются ее самым большим вдохновением. «Они дали мне почти все мои знания о кулинарии».   

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу-7

Фото: instagram.com/chefnikkib. С мамой   

Юный кулинар может приготовить любое блюдо – от белорусской до японской кухни. В одном из интервью девочка рассказывала, что любит белорусскую кухню, потому что это в ее корнях.   

В США 12-летняя девочка с белорусскими корнями победила в кулинарном телешоу-10

Фото: instagram.com/chefnikkib. Никки пять лет назад

В будущем Никки хочет стать шеф-поваром и открыть свой собственный ресторан.   

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# Еда # калейдоскоп # Никки Бидун # Фотофакт

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