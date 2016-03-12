В США ввели налоги на женские гигиенические средства – прокомментировал проблему даже Обама

Сейчас одна из главных общественных проблем в Соединенных Штатах такова: женские гигиенические средства здесь облагаются налогами, что делает их дороже. Не то чтобы намного, хотя и очень чувствительно, ведь, скажем, пользуемые по преимуществу мужчинами средство для ращения волос «Регейн» и презервативы от федеральных налогов освобождены.

Как всякая несправедливость, эта подняла на борьбу сотни тысяч людей доброй воли, а возглавил правозащитников Президент Соединенных Штатов.

Барак Обама, Президент США:

Я и сам никак понять не могу, почему это так? Подозреваю, что в прошлом, когда закон принимался, никто просто не задумался о его дискриминационности. Мы займемся его отменой: я говорю о федеральном налоге, понятно, потому что налогами Штатов должны заняться губернаторы.

Как обычно, проблема приобрела вселенский масштаб и решать ее пытаются всеохватно, чтобы не нашлось больше в мире уголка, где укрылись бы последние сторонники «менструального неравенства», как это зовут в Штатах.

Средства индивидуальной гигиены начинают раздавать бездомным, малоимущие будут получать субсидии на их покупку или специальные талоны на бесплатное получение.

В общем, оно бы и хорошо, если бы не обещало опять перекроить нашу общую реальность: вот ведь уже приучили, что «негр» – это ругательство, а «гей» – похвала. Спохватиться не успеем, как и здесь подобное произойдет: станет главным правом человека право на гигиенические средства, а прочие — на жизнь, на труд и другие — сделаются необязательными. Воля ваша, но жить в этом мире прекрасном не очень хочется.