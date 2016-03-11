27-летняя мама выбросила из окна своих детей, чтобы спасти им жизнь

Новости Австралии. 27-летняя жительница Сиднея решилась на отчаянный поступок, чтобы спасти своих малюток.

Пожар в квартире, расположенной на втором этаже, начался, когда молодая мама готовила ужин на кухне.

Дети, одному из которых два года, второму – всего два дня, в тот момент находились с мамой. Выбраться через входную дверь женщине с малышами на руках не позволил огонь.

Мать приняла решение: нужно освободить детей из огненной ловушки во чтобы то ни стало. Она схватила их в охапку и выбросила из окна. На помощь подоспел случайный прохожий. Ему чудом удалось поймать детей.

К счастью, дети не пострадали. Молодая мама отделалась легким испугом.

Ее спасти пожарные, прибывшие на место происшествия через несколько минут.

Родителей не выбирают. Одни готовы за своими детьми и в огонь и в воду. Другие – хладнокровно бросают их в пропасть. В прошлом году белорусов шокировала жестокость матери, которая выбросила с 12 этажа своего 3-летнего сына. Здесь подробности.