Фото сердитой женщины на американских горках взорвало соцсети

Новости США. Фотография буквально взорвала социальные сети. Женщину с сердитым выражением лица в шутку стали называть «Grumpy mom» в честь знаменитого «сердитого» кота.
Оказалось, что недовольство американки вызвано не впечатлениями от аттракциона, а ситуацией, произошедшей за несколько минут до.
Джордан пришла в Диснейленд со своим супругом и маленьким ребенком. Когда молодая мама увидела Splash Mountain, одну из самых опасных горок в парке, решила обязательно на ней прокатиться. Супруг ее поддержал и отправился за билетами.
Подойдя ближе к горке, муж испугался, Джордан не удалось его уговорить. Как призналась женщина в интервью американским изданиям, она специально ехала с таким выражением лица:
хотела проучить мужа и оставить ему фото как напоминание о его трусости.
Джордан (в интервью «The Huffington Post»):
Я подумала, что это будет забавно, если оставить память о том, как мой муж подставил меня. Я тренировалась всю поездку. Хотела, чтобы получилось эффектно, но у меня не было зеркала, поэтому я просто нахмурила брови и скрестила руки.
Стивен, супруг Джордан, воспринял произошедшее с юмором. Правда, пообещал, что вынесет из ситуации определенные уроки.
Стивен:
Юмор – это то, что помогает преодолеть нам все трудности. Это фото является еще одним примером того, как мы заставляем друг друга смеяться.
Тем не менее, фотография Джордан стала вирусной. Пользователи социальных сетей создали множество мемов на эту тему.