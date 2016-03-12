Фото сердитой женщины на американских горках взорвало соцсети

Оказалось, что недовольство американки вызвано не впечатлениями от аттракциона, а ситуацией, произошедшей за несколько минут до.

Джордан пришла в Диснейленд со своим супругом и маленьким ребенком. Когда молодая мама увидела Splash Mountain, одну из самых опасных горок в парке, решила обязательно на ней прокатиться. Супруг ее поддержал и отправился за билетами.

Подойдя ближе к горке, муж испугался, Джордан не удалось его уговорить. Как призналась женщина в интервью американским изданиям, она специально ехала с таким выражением лица:

хотела проучить мужа и оставить ему фото как напоминание о его трусости.

Джордан (в интервью «The Huffington Post»):

Я подумала, что это будет забавно, если оставить память о том, как мой муж подставил меня. Я тренировалась всю поездку. Хотела, чтобы получилось эффектно, но у меня не было зеркала, поэтому я просто нахмурила брови и скрестила руки.

Стивен, супруг Джордан, воспринял произошедшее с юмором. Правда, пообещал, что вынесет из ситуации определенные уроки.



Стивен:

Юмор – это то, что помогает преодолеть нам все трудности. Это фото является еще одним примером того, как мы заставляем друг друга смеяться.