Прямой эфир

Фото сердитой женщины на американских горках взорвало соцсети

12 марта 2016 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Фотография буквально взорвала социальные сети. Женщину с сердитым выражением лица в шутку стали называть «Grumpy mom» в честь знаменитого «сердитого» кота.

Оказалось, что недовольство американки вызвано не впечатлениями от аттракциона, а ситуацией, произошедшей за несколько минут до.

Фото сердитой женщины на американских горках взорвало соцсети-1

Джордан пришла в Диснейленд со своим супругом и маленьким ребенком. Когда молодая мама увидела Splash Mountain, одну из самых опасных горок в парке, решила обязательно на ней прокатиться. Супруг ее поддержал и отправился за билетами.

Подойдя ближе к горке, муж испугался, Джордан не удалось его уговорить. Как призналась женщина в интервью американским изданиям, она специально ехала с таким выражением лица:

хотела проучить мужа и оставить ему фото как напоминание о его трусости.

Джордан (в интервью «The Huffington Post»):
Я подумала, что это будет забавно, если оставить память о том, как мой муж подставил меня. Я тренировалась всю поездку. Хотела, чтобы получилось эффектно, но у меня не было зеркала, поэтому я просто нахмурила брови и скрестила руки.

Стивен, супруг Джордан, воспринял произошедшее с юмором. Правда, пообещал, что вынесет из ситуации определенные уроки.

Стивен:
Юмор – это то, что помогает преодолеть нам все трудности. Это фото является еще одним примером того, как мы заставляем друг друга смеяться.

Фото сердитой женщины на американских горках взорвало соцсети-4

Тем не менее, фотография Джордан стала вирусной. Пользователи социальных сетей создали множество мемов на эту тему.

# калейдоскоп # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В США ввели налоги на женские гигиенические средства – прокомментировал проблему даже Обама
12 марта 2016 10:23

В США ввели налоги на женские гигиенические средства – прокомментировал проблему даже Обама

27-летняя мама выбросила из окна своих детей, чтобы спасти им жизнь
11 марта 2016 15:39

27-летняя мама выбросила из окна своих детей, чтобы спасти им жизнь

«Она больше моей собаки»: на детской площадке в Лондоне нашли полутораметровую крысу
11 марта 2016 14:11

«Она больше моей собаки»: на детской площадке в Лондоне нашли полутораметровую крысу