«Мне не нужна была слава. Я просто хотела оставаться собой». Кем на самом деле была героиня плаката We Can Do It!

Наоми Паркер Фрейли скончалась 20 января в городе Логвью, штат Вашингтон. Ей было 96. Более 70 лет Наоми оставалась непризнанной, так как прообразом «клепальщицы Рози» считалась другая женщина. На протяжении шести лет поиском настоящей «Рози» занимался профессор Джеймс Дж. Кимбл. «Оказывается, что почти все, что мы знаем о «клепальщице Рози» – неправда», – сказал ученый. Как пишет The New York Times, именно его исследование помогло найти ту самую «Рози».

Путаница с «Рози» возникла из-за того, что образ «клепальщицы Рози» сначала упоминался в песне Редди Эванса и Джона Джейкоба Леба. Героиней этой песни стала Розалинда П. Уолтер с Лонг-Айленда, которая была клепальщицей на заводе истребителей Корсар. А затем художник Норман Роквелл нарисовал плакат для издания «Saturday Evening Post» 29 мая 1943 года. На нем изображена женщина в рабочем комбинезоне. Имя Рози можно увидеть на ланчбоксе. Модель знаменитой картины Мэри Дойл Киф скончалась в 2015 году в возрасте 92 лет. В 1943 году на заводах компании Westinghouse появился промышленный плакат военного времени. На постере художник Джей Говард Миллер изобразил молодую женщину в рабочей форме и красном платке в горошек. Сгибая руку, она призывала женщин к работе со словами: «Мы можем это сделать!» Изначально плакат служил для поднятия рабочего духа, а также был необходим для предотвращения забастовок. На протяжении десятилетий плакат оставался почти забытым. Затем, в начале 1980-х годов, появилась копия, которая молниеносно стала символом феминизма, а имя «клепальщицы Рози» стало ассоциироваться с изображенной на плакате женщиной. Вскоре образ Рози стал размещаться на футболках, кофейных кружках, плакатах.

Изображение привлекло внимание женщин. А некоторые даже считали, что именно они послужили прообразом для плаката. В 1984 году Джеральдин Дойл заметила фото в журнале Modern Maturity. В 1942 году она работала на заводе в Мичигане. Поэтому она утверждала, что на фото запечатлена именно она. К концу 1990-х годов средства массовой информации признали, что прообразом для плаката Миллера стала фотография Джеральдин Дойл. Вероятно, никто бы и не узнал истинной правды, если бы не Джеймс Кимбл. Наоми Фрейли Паркер родилась 26 августа 1921 года в городе Талса, штат Оклахома. Она была третьим ребенком из восьми в семье инженера Джозефа Паркера и домохозяйки Эстер Лейс. Из-за работы отца семье часто приходилось переезжать, прежде чем освоиться в городе Аламида, недалеко от Сан-Франциско. В 1942 году после нападения Японии на американскую военную базу Перл-Харбор 20-летняя Наоми и ее 18-летняя сестра Ада отправились на военно-морскую станцию в Аламиде. Именно там, в мастерской, фотограф запечатлел Наоми Паркер. Затем она вырезала фотографию из газеты и хранила ее долгие годы. После войны она работала официанткой в популярном ресторане Doll House, в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Она вышла замуж и создала семью. Годы спустя Наоми увидела плакат Миллера. «Я действительно думала, что на плакате изображен кто-то, похожий на меня», – рассказала она в интервью журналу People. Хотя тогда она никак не связывала плакат и фото из газеты. В 2011 году Наоми и ее сестра посетили встречу бывших работниц заводов во время войны в Национальном историческом парке в Ричмонде, штат Калифорния. Там, на видном месте, была фотография женщины у токарного станка. Подпись гласила, что на ней изображена Джеральдин Дойл. «Я не могла поверить в это. Я знала, что на самом деле на фото была я», – сообщила она газете Oakland Tribune в 2016-м году.