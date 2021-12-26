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Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей

26 декабря 2021 12:04
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Наверное, каждый в детстве мечтал о неиссякаемом запасе сладостей. Но этот мальчик решил перейти сразу к действиям и заказал с телефона отца вкусняшек на 1200 долларов.  

Как рассказало издание Unilad, такая покупка была сделана пятилетним ребёнком случайно. Он всего лишь взял телефон у родителя и хотел поиграть, но всё пошло не по плану. Сладости были заказаны на рабочий адрес отца, который даже не мог предположить, какой сюрприз преподнесёт ему курьер.  

Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей-1

Фото: pixabay.com  

В список покупок входили итальянские сладости, мороженое, пирожные, конфеты и бутылки молока. Мужчина оплатил заказ сына, а магазин решил поделиться этой историей в социальных сетях. Комментарии под постом разделились: кто-то считает, что ребёнок не мог случайно добавить все продукты в корзину, а потом оформить заказ; некоторые же уверены, что мальчик сделал это не специально.  

Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей-4

Фото: pexels.com  

Некоторые дети тратят деньги родителей на сладости, а кто-то пополняет их бюджет, пряча в торт внушительную сумму. Узнать, как девушка смогла порадовать свою маму необычным подарком, можно здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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