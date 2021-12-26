Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей

Наверное, каждый в детстве мечтал о неиссякаемом запасе сладостей. Но этот мальчик решил перейти сразу к действиям и заказал с телефона отца вкусняшек на 1200 долларов.
Как рассказало издание Unilad, такая покупка была сделана пятилетним ребёнком случайно. Он всего лишь взял телефон у родителя и хотел поиграть, но всё пошло не по плану. Сладости были заказаны на рабочий адрес отца, который даже не мог предположить, какой сюрприз преподнесёт ему курьер.
В список покупок входили итальянские сладости, мороженое, пирожные, конфеты и бутылки молока. Мужчина оплатил заказ сына, а магазин решил поделиться этой историей в социальных сетях. Комментарии под постом разделились: кто-то считает, что ребёнок не мог случайно добавить все продукты в корзину, а потом оформить заказ; некоторые же уверены, что мальчик сделал это не специально.
Некоторые дети тратят деньги родителей на сладости, а кто-то пополняет их бюджет, пряча в торт внушительную сумму. Узнать, как девушка смогла порадовать свою маму необычным подарком, можно здесь.