Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей

Наверное, каждый в детстве мечтал о неиссякаемом запасе сладостей. Но этот мальчик решил перейти сразу к действиям и заказал с телефона отца вкусняшек на 1200 долларов.

Как рассказало издание Unilad, такая покупка была сделана пятилетним ребёнком случайно. Он всего лишь взял телефон у родителя и хотел поиграть, но всё пошло не по плану. Сладости были заказаны на рабочий адрес отца, который даже не мог предположить, какой сюрприз преподнесёт ему курьер.