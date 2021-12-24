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Купила свадебное платье за три доллара и стала популярной. Как блогерша сэкономила на наряде, но выглядела при этом шикарно

24 декабря 2021 16:24
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Блогерша Рэйчел Коннели решила сэкономить на свадьбе и купила платье для церемонии за три доллара.  

В своём TikTok девушка поделилась кадрами проведения бракосочетания, где она была в шикарном наряде, который приобрела за бесценок в местном секонд-хенде. Этим Рэйчел показала, что можно выглядеть хорошо и стильно, но при этом не одеваться в дорогих бутиках.  

Купила свадебное платье за три доллара и стала популярной. Как блогерша сэкономила на наряде, но выглядела при этом шикарно-1

Фото: tiktok.com/@rachelconnealy  

Многие пользователи поддержали блогершу, похвалив её за такой способ экономии бюджета. Однако для некоторых была важна не цена платья невесты, а сходство образов Рэйчел и герцогини Сассекской Меган Маркл, которая является супругой принца Гарри.  

Купила свадебное платье за три доллара и стала популярной. Как блогерша сэкономила на наряде, но выглядела при этом шикарно-4

Фото: tiktok.com/@rachelconnealy  

Видео, где невеста демонстрирует свой наряд, быстро набрало популярность. Сейчас количество просмотров данного ролика насчитывает почти восемьсот тысяч.  

Кстати, недавно мы рассказывали о необычном способе проведения бракосочетания. Узнать о свадьбе, где присутствие жениха было необязательным, можно здесь.  

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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