Купила свадебное платье за три доллара и стала популярной. Как блогерша сэкономила на наряде, но выглядела при этом шикарно

Блогерша Рэйчел Коннели решила сэкономить на свадьбе и купила платье для церемонии за три доллара.

В своём TikTok девушка поделилась кадрами проведения бракосочетания, где она была в шикарном наряде, который приобрела за бесценок в местном секонд-хенде. Этим Рэйчел показала, что можно выглядеть хорошо и стильно, но при этом не одеваться в дорогих бутиках.