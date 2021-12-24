Как заставить смартфон работать быстрее? Вот несколько простых способов

Ваш iPhone работает не так быстро, как раньше? Вы не одиноки в этом плане. В смартфоны Apple постоянно поступает так много данных, среди которых и скрытые нежелательные файлы, поэтому может казаться, что телефон работает медленно.

Как сообщает The Daily Star, существует ряд хитростей для поддержания оптимальной производительности телефона этой марки. Для этого достаточно изменить некоторые параметры и, если вы настроены очень серьезно, установить несколько приложений.

Необходимо очистить кэш вашего браузера

Этот пункт является первым в очереди для ускорения работы смартфона. Браузер может хранить сотни мегабайт кэшированных изображений, трекеров, файлов cookie и веб-страниц. После очистки данных браузера может потребоваться повторный ввод всех паролей, однако это ощутимо повлияет на скорость работы вашего iPhone.