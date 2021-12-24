Как заставить смартфон работать быстрее? Вот несколько простых способов
Ваш iPhone работает не так быстро, как раньше? Вы не одиноки в этом плане. В смартфоны Apple постоянно поступает так много данных, среди которых и скрытые нежелательные файлы, поэтому может казаться, что телефон работает медленно.
Как сообщает The Daily Star, существует ряд хитростей для поддержания оптимальной производительности телефона этой марки. Для этого достаточно изменить некоторые параметры и, если вы настроены очень серьезно, установить несколько приложений.
Необходимо очистить кэш вашего браузера
Этот пункт является первым в очереди для ускорения работы смартфона. Браузер может хранить сотни мегабайт кэшированных изображений, трекеров, файлов cookie и веб-страниц. После очистки данных браузера может потребоваться повторный ввод всех паролей, однако это ощутимо повлияет на скорость работы вашего iPhone.
Механика очистки браузера Safari проста: необходимо перейти в настройки телефона, выбрать браузер в списке приложений, затем нажать «Очистить историю и данные веб-сайтов».
Если вы используете Google Chrome, откройте приложение и нажмите на три точки в углу экрана. Затем перейдите в «Настройки» – «Конфиденциальность» – «Очистить историю». Убедитесь, что вы выбрали файлы cookie, данные сайта, а также кэшированные файлы и изображения, прежде чем нажать кнопку.
Не забывайте закрывать вкладки
Десятки открытых вкладок могут также замедлить работу вашего телефона.
Как удалить ненужные файлы и вирусы с iPhone?
Если вы выполнили описанные выше действия по удалению кэша браузера и перезагрузили iPhone, но он по-прежнему работает не так, как вы хотите, придется приложить гораздо больше усилий.
Прежде всего, установите на iPhone надежную антивирусную программу. Этот совет можно использовать, даже если вы не нуждаетесь в ускорении работы телефона, а просто хотите защитить ваше устройство от хакеров и мошенников. Телефон, как и браузер, также имеет кэш-файлы, которые занимают место в памяти.
Вышеуказанные действия должны помочь вашему телефону работать лучше. Если этого не произойдет, возможно, пришло время обновить систему или купить новый iPhone.
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