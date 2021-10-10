Этим можно заниматься даже во время подъёма по лестнице. А вы умеете медитировать?
Обрести спокойствие в течение напряженного дня часто может показаться невозможным, но это не так. Нужно потратить всего пару минут.
Как сообщает The Mirror, регулярная практика медитации снижает уровень стресса и тревоги, улучшает сон и концентрацию, способствует доброте и самосознанию, снижает кровяное давление и уменьшает когнитивные нарушения. Преподаватель йоги Мелани Хэнсилл объяснила, что же такое медитация и как ей правильно заниматься.
Две наиболее распространенные вещи, которые отталкивают людей от медитации, – это убежденность, что вам нужно сесть и очистить разум, и что вы потерпите неудачу, если потеряетесь в мыслях. Но важно понимать, что мы не можем полностью очистить разум от мыслей.
Что такое медитация?
Медитация осознанности – это практика простого отслеживания мыслей по мере их появления. Мы начинаем с того, что пытаемся сосредоточиться на дыхании, и когда замечаем, что отвлекаемся, мягко возвращаем осознанность обратно к дыханию. Со временем мы узнаем, какие мысли приходят в голову, не теряясь в них и не оценивая как хорошие или плохие. Если вы новичок в медитации, может показаться странным сидеть и наблюдать за умом. Возможно, вы делаете это впервые.
Простое определение медитации состоит в том, что это упражнение для тренировки ума, что-то вроде фитнеса. Чем больше мы будем делать, тем станет легче. Часто ум начинает блуждать после одного вдоха, но это нормально. Со временем моменты тишины и спокойствия между мыслями могут стать больше, помогая вам чувствовать себя более спокойными, сосредоточенными и менее активными.
Ставьте перед собой небольшие цели. Например, медитируйте по две минуты каждое утро. Когда вы почувствуете себя хорошо, увеличьте время до 5, 10 или 20 минут.
Как медитировать?
Начните с поиска удобного места, где можно сесть прямо, скрестив ноги на полу или на стуле. Закройте глаза или смягчите взгляд, чтобы не сосредотачиваться на чем-то конкретном. Положите руки ладонями вниз на верхнюю часть бедер.
Сосредоточьтесь на руках, обратите внимание на их вес на бедрах и на ощущение ткани вашей одежды на коже. Обратите внимание, как ваше дыхание движется при вдохе и выдохе. Не прилагайте усилий, чтобы изменить его. Возможно, вы чувствуете, как ваш живот или грудь поднимаются на вдохе и опускаются на выдохе. Или ощущаете прохладу при дыхании, когда воздух входит в нос и спускается по горлу, теплое дыхание покидает ваше тело при выдохе.
Стремитесь оставаться сосредоточенными на дыхании, но когда вы замечаете блуждание ума, осознайте эту мысль, а затем снова вернитесь к дыханию. Когда вы будете готовы закончить практику, обратите внимание на ощущения земли под вами и медленно откройте глаза.
Не всегда нужно сидеть, чтобы медитировать, вы можете использовать повседневные задачи как инструменты, чтобы погрузиться в настоящий момент. Например, во время…
Мытья рук
Сможете ли вы обратить внимание на движение рук, ощущение стекающих с них мыла и воды, а также на ощущения кожи после того, как вы высушите руки?
Приема пищи
Мы часто заняты или болтаем, пока едим. Вместо этого обратите внимание на ощущения от каждого глотка пищи, на вкус, ощущения и звук во время жевания.
Подъема по лестнице
Вместо того, чтобы рассматривать действие как средство для достижения цели (подняться или спуститься по лестнице), обратите внимание на движение и положение ваших ног на каждой ступеньке.
Кстати, ранее мы рассказывали про восемь способов справиться со стрессом. Какие еще у нас есть идеи, кроме медитации, читайте здесь.