Этим можно заниматься даже во время подъёма по лестнице. А вы умеете медитировать?

Обрести спокойствие в течение напряженного дня часто может показаться невозможным, но это не так. Нужно потратить всего пару минут. Как сообщает The Mirror, регулярная практика медитации снижает уровень стресса и тревоги, улучшает сон и концентрацию, способствует доброте и самосознанию, снижает кровяное давление и уменьшает когнитивные нарушения. Преподаватель йоги Мелани Хэнсилл объяснила, что же такое медитация и как ей правильно заниматься.

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Две наиболее распространенные вещи, которые отталкивают людей от медитации, – это убежденность, что вам нужно сесть и очистить разум, и что вы потерпите неудачу, если потеряетесь в мыслях. Но важно понимать, что мы не можем полностью очистить разум от мыслей.

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Что такое медитация? Медитация осознанности – это практика простого отслеживания мыслей по мере их появления. Мы начинаем с того, что пытаемся сосредоточиться на дыхании, и когда замечаем, что отвлекаемся, мягко возвращаем осознанность обратно к дыханию. Со временем мы узнаем, какие мысли приходят в голову, не теряясь в них и не оценивая как хорошие или плохие. Если вы новичок в медитации, может показаться странным сидеть и наблюдать за умом. Возможно, вы делаете это впервые.

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Простое определение медитации состоит в том, что это упражнение для тренировки ума, что-то вроде фитнеса. Чем больше мы будем делать, тем станет легче. Часто ум начинает блуждать после одного вдоха, но это нормально. Со временем моменты тишины и спокойствия между мыслями могут стать больше, помогая вам чувствовать себя более спокойными, сосредоточенными и менее активными. Ставьте перед собой небольшие цели. Например, медитируйте по две минуты каждое утро. Когда вы почувствуете себя хорошо, увеличьте время до 5, 10 или 20 минут.

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Как медитировать? Начните с поиска удобного места, где можно сесть прямо, скрестив ноги на полу или на стуле. Закройте глаза или смягчите взгляд, чтобы не сосредотачиваться на чем-то конкретном. Положите руки ладонями вниз на верхнюю часть бедер. Сосредоточьтесь на руках, обратите внимание на их вес на бедрах и на ощущение ткани вашей одежды на коже. Обратите внимание, как ваше дыхание движется при вдохе и выдохе. Не прилагайте усилий, чтобы изменить его. Возможно, вы чувствуете, как ваш живот или грудь поднимаются на вдохе и опускаются на выдохе. Или ощущаете прохладу при дыхании, когда воздух входит в нос и спускается по горлу, теплое дыхание покидает ваше тело при выдохе.

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Стремитесь оставаться сосредоточенными на дыхании, но когда вы замечаете блуждание ума, осознайте эту мысль, а затем снова вернитесь к дыханию. Когда вы будете готовы закончить практику, обратите внимание на ощущения земли под вами и медленно откройте глаза. Не всегда нужно сидеть, чтобы медитировать, вы можете использовать повседневные задачи как инструменты, чтобы погрузиться в настоящий момент. Например, во время… Мытья рук Сможете ли вы обратить внимание на движение рук, ощущение стекающих с них мыла и воды, а также на ощущения кожи после того, как вы высушите руки?

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Приема пищи Мы часто заняты или болтаем, пока едим. Вместо этого обратите внимание на ощущения от каждого глотка пищи, на вкус, ощущения и звук во время жевания.

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Подъема по лестнице Вместо того, чтобы рассматривать действие как средство для достижения цели (подняться или спуститься по лестнице), обратите внимание на движение и положение ваших ног на каждой ступеньке.

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