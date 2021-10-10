Как язык может сделать вас фотогеничнее? Вот маленькая хитрость

Ваши снимки станут в разы лучше, если вы воспользуетесь одним быстрым и простым трюком.
Как сообщает The Sun, язык может сделать вас более фотогеничным. Позирование для фотографии иногда может оказаться неловким – вы улыбаетесь, говорите «сыр» и ждете, пока тот, кто делает снимок, скажет, что все готово. И как бы вы ни старались выглядеть идеально и естественно с улыбкой – это получается далеко не всегда.
Но, похоже, есть быстрый и простой способ добиться идеальной фотогеничной улыбки – вам поможет язык. Когда вы прикладываете язык к небу за зубами, лицо становится более расслабленным и менее принужденным, чем если бы вы этого не делали.
Это также оказывает эффект похудения на ваше лицо, поскольку подтягивает область под подбородком, создавая впечатление более «точеного» и молодого вида в целом.
Кстати, ранее мы рассказывали, как удачнее получаться на фотографиях. Попробуйте несколько поз, которые советует популярная блогерша (здесь подробности).