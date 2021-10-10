Как язык может сделать вас фотогеничнее? Вот маленькая хитрость

Ваши снимки станут в разы лучше, если вы воспользуетесь одним быстрым и простым трюком.

Как сообщает The Sun, язык может сделать вас более фотогеничным. Позирование для фотографии иногда может оказаться неловким – вы улыбаетесь, говорите «сыр» и ждете, пока тот, кто делает снимок, скажет, что все готово. И как бы вы ни старались выглядеть идеально и естественно с улыбкой – это получается далеко не всегда.