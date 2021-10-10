Прямой эфир

Как язык может сделать вас фотогеничнее? Вот маленькая хитрость

10 октября 2021 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ваши снимки станут в разы лучше, если вы воспользуетесь одним быстрым и простым трюком.

Как сообщает The Sun, язык может сделать вас более фотогеничным. Позирование для фотографии иногда может оказаться неловким – вы улыбаетесь, говорите «сыр» и ждете, пока тот, кто делает снимок, скажет, что все готово. И как бы вы ни старались выглядеть идеально и естественно с улыбкой – это получается далеко не всегда.

Как язык может сделать вас фотогеничнее? Вот маленькая хитрость-1

Фото: pixabay.com 

Но, похоже, есть быстрый и простой способ добиться идеальной фотогеничной улыбки – вам поможет язык. Когда вы прикладываете язык к небу за зубами, лицо становится более расслабленным и менее принужденным, чем если бы вы этого не делали.

Как язык может сделать вас фотогеничнее? Вот маленькая хитрость-4

Фото: pixabay.com 

Это также оказывает эффект похудения на ваше лицо, поскольку подтягивает область под подбородком, создавая впечатление более «точеного» и молодого вида в целом.

Кстати, ранее мы рассказывали, как удачнее получаться на фотографиях. Попробуйте несколько поз, которые советует популярная блогерша (здесь подробности).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этим можно заниматься даже во время подъёма по лестнице. А вы умеете медитировать?
10 октября 2021 06:59

Этим можно заниматься даже во время подъёма по лестнице. А вы умеете медитировать?

Тяжело просыпаться по утрам? В этом может быть виноват горячий душ
09 октября 2021 18:05

Тяжело просыпаться по утрам? В этом может быть виноват горячий душ

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде
09 октября 2021 14:57

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде