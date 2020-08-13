Девушка собралась на праздник, но люди начали её осуждать. Оказалось, всё дело в недоразумении

Юная девушка перед вечеринкой поделилась фотографией, поскольку снимок получился удачным. Но люди увидели на фото совсем не то, что хотела им показать автор публикации. Как сообщает Manchester Evening News, история эта произошла примерно год назад. 19-летняя Шивон Ирлам собиралась на день рождения сестры в честь её 30-летия. Девушка надела платье, взяла свою сумку, посмотрелась в зеркало и поняла: хороша.

Фото: SWNS

Шивон решила, что эту красоту надо увековечить и сделала фотографию. Снимок понравился Ирлам, поэтому она загрузила его в соцсети. Однако реакция пользователей оказалась неожиданной. Люди начали писать, что в её положении нельзя употреблять алкоголь на вечеринках, отмечали, что она просто хочет привлечь к себе внимание, а также спрашивали, на каком Шивон месяце беременности.

Фото: facebook.com/siobhanmulv.x

Девушка сначала растерялась и не могла понять: это общая шутка? Тогда пользователи соцсетей объяснили, что она на фотографии держит результат УЗИ, который указывает на беременность. Наконец, Ирлам поняла. Всё дело было в сумке. Под определённым углом и в зеркальном отражении она действительно напоминала результат УЗИ. После этого Шивон перестала недоумевать, посмеялась над ситуацией и объяснила всем, что она вовсе не беременна.

Фото: facebook.com/siobhanmulv.x