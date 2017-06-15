Скончался народный артист СССР Алексей Баталов

Новости России. Сегодня ночью на 89-ом году жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов . Смерть наступила во сне.

Несколько последних месяцев актер провел в больнице. В январе Баталов сломал шейку бедра и находился на реабилитации. Все это время за ним ухаживала жена Гитана Аркадьевна.

Последнее интервью актер дал всего неделю назад. Баталов рассказал журналистам, что судебная тяжба с соседом по Переделкино, который незаконно построил баню на участке актера, закончена. Алексей Владимирович выиграл суд, но сказал, что ему уже все равно.