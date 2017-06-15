Скончался народный артист СССР Алексей Баталов

Новости России. Сегодня ночью на 89-ом году жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов. Смерть наступила во сне.
Новости России. Сегодня ночью на 89-ом году жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов. Смерть наступила во сне.
Фото: peoples
Несколько последних месяцев актер провел в больнице. В январе Баталов сломал шейку бедра и находился на реабилитации. Все это время за ним ухаживала жена Гитана Аркадьевна.
Последнее интервью актер дал всего неделю назад. Баталов рассказал журналистам, что судебная тяжба с соседом по Переделкино, который незаконно построил баню на участке актера, закончена. Алексей Владимирович выиграл суд, но сказал, что ему уже все равно.
Алексей Баталов в молодости. Фото: 24smi
Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Фото: 24smi
Актер родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые в кино Баталов снялся еще в школе. За свою долгую карьеру актер сыграл во множестве культовых фильмов. «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцевых», «Дорогой наш человек», «Дама с собачкой» − эти и другие картины просто невозможно представить без Баталова. Последнее появление Алексея Владимировича на экране произошло в 2006 году в фильме «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя!»
Кадр из фильма «Летят журавли». Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Дама с собачкой». Фото: kinopoisk.ru
Алексей Баталов известен и своими режиссерскими работами. Он поставил фильмы «Шинель», «Три толстяка», «Игрок». Его вклад в развитие культуры был оценен Государственными премиями СССР (1981) и России (2005). С 1975 года Алексей Владимирович преподавал актерское мастерство студентам ВГИКа.
Семья решила похоронить артиста на Преображенском кладбище рядом с могилой его мамы.
Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма ««Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя!» Фото: kinopoisk.ru