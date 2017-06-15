Кинопремьеры 15 июня: возвращение «Тачек» и девичник Скарлетт Йохансон

Лето – известная пора затишья в кинопрокате, но даже в это время можно найти парочку фильмов, которые вполне могут заинтересовать. На этой неделе в минских кинотеатрах зрителей ждет третья часть мультфильма «Тачки», отвязная комедия со Скарлетт Йохансон и несколько независимых картин со всего мира. «Тачки 3» реж. Брайан Фи

Фото:imdb.com

Молния МакКуин возвращается! Герой все еще великий гонщик и показывает лучшие результаты по всему миру, но побеждать становится все сложнее, а конкурентов с каждым годом все больше. МакКуину придется вступить в схватку с перспективным Джексоном Штормом, который становится серьезной угрозой для дальнейшей карьеры главного героя. Анимационный фильм 2006 года студии Pixar «Тачки» не сыскал славу «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И», но своих поклонников обрел. Вышедшее в 2011 году продолжение мультфильма было тепло встречено публикой, и спустя шесть лет студия выпускает третью часть. На создание новой истории о гоночной машинке было потрачено более 200 миллионов долларов, а к озвучке героев привлечены голливудские звезды первой величины. В оригинале персонажи новых «Тачек» говорят голосами Оуэна Уилсона, Арми Хаммера, Нэйтана Филлиона и Криса Купера. В русскоязычной версии свой голос Молнии МаКуину подарил Дмитрий Харатьян. «Очень плохие девчонки» реж. Люсия Аньелло

Фото:imdb.com

Пять лучших подруг отправляются в Майами на девичник. Ничего не предвещает беды, но во время вечеринки девушки случайно убивают стриптизера. Теперь подружкам нужно найти способ выпутаться из ситуации и замести следы, но проблем становится только больше. Черная комедия от создателей популярного в США ситкома «Брод Сити» могла пройти в прокате незамеченной, но Скарлетт Йохансон в главной роли обеспечила фильму самое пристальное внимание. У картины тут же появилось много ненавистников – критики назвали фильм сексистским и оскорбительным, а некоторые и вовсе потребовали снять его с проката. Но «девчонки» все же появятся на больших экранах, а у вас есть возможность самим решить достойная картина или нет. «Весь этот мир» реж. Стелла Меги

Фото:imdb.com

Трогательная история любви между Мэдди, любознательной восемнадцатилетней девушкой с хорошо развитым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы своего герметичного дома, и ее соседа Олли, которого не остановят никакие препятствия. Молодые люди разделены стеклами и могут общаться только через переписку, но они все равно сближаются и теперь готовы рискнуть всем. Экранизация подросткового романа американской писательницы Николы Юн играет на той же территории, что и «Виноваты звезды». Очередная история про умирающую красавицу не блещет оригинальностью, но сделана искренне и старательно. Главные роли в фильме сыграли молодые актеры – Ник Дж. Робинсон из «Мира Юрского периода» и Аманда Стенберг из «Голодных игр». «Орбита 9» реж. Хатем Храиче

Фото:imdb.com

Через весь космос летит станция «Орбита-9». Ее единственный астронавт – 20-летняя Элена прибудет к цели только через 19 лет. Девушка не знает, что все происходящее с ней один большой эксперимент. Однажды для починки системы жизнеобеспечения на станцию пребывает Алекс, первый человек, которого Элена встречает в своей жизни. Камерная научная фантастика от испанского режиссера Хатема Храиче, который несколько лет назад снял отличный триллер «Бункер». «Орбита 9» не является образчиком жанра, сюжет фильма провисает, а актеры кое-где значительно переигрывают, но этот фильм хороший пример того, как снимать атмосферное жанровое кино без больших бюджетов и крупных студий. Главную роль в «Орбите 9» сыграла звезда испанского кино Клара Лаго из второй части «Три метра над уровнем неба». «Он и она» реж. Николя Бедос

Фото:imdb.com