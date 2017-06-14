Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла, упав с шестого этажа в Москве

Новости России. О гибели Илоны Новоселовой вечером 13 июня сообщили российские информагентства. Девушка выпала из окна шестого этажа. Травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались несовместимыми с жизнью.

Ей было 30 лет, и, как сообщает ряд изданий,

трагедии предшествовала ссора звезды «Битвы экстрасенсов» с бойфрендом.

Собеседник РИА Новости:

Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз.



По некоторым данным, все произошло на глазах матери у погибшей. Следственный комитет отмечает, что смерть женщины не носит криминальный характер.

Весной трагически ушел из жизни популярный актер, известный по роли в сериале «Интерны». 33-летний мужчина выпал из окна многоэтажки (здесь подробнее).