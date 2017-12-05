Кита Харингтона назвали худшим модником мира

Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвали знаменитостью с самым плохим чувством стиля. Жюри, в которое входили сотрудники популярного журнала GQ и известные дизайнеры, включая Джорджа Армани, единогласно признали – у актера большие проблемы со вкусом.

Фото: Daily

На второй строчке расположился еще один британский актер – Пол Мертон, а на третьем месте блогер Shmee150. В рейтинг антимодников попали музыкант Стивен Моррисси, блогер PewDiePie, диджей Marshmello, политик Джейкоб Рис-Могг, журналист Луи Теру, бьюти-блогер Джо Уикс и даже миллиардер-изобретатель Илон Маск.

Илон Маск. Фото: New Yorker

Жюри также выбрали мужчину, обладающего самым лучшим вкусом. Здесь эксперты опять сошлись во мнениях – главным модником был признан британский актер Мэтт Смит, известный по роли одиннадцатого Доктор в культовом сериале «Доктор Кто».

Мэтт Смит. Фото: Variety