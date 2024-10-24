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Сильная вспышка высшего уровня X произошла на Солнце

24 октября 2024 08:24
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На восточной части Солнца произошла вспышка высшего порядка X, которая получила оценку X3.3 по рентгеновскому излечению, став 11-м по силе явлением с 2018 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечные вспышки классифицируются по классам A, B, C, M и X в зависимости от их мощности в рентгеновском диапазоне. 

Эта вспышка сопровождалась большим извержением массы, но из-за расположения она не будет иметь никакого эффекта на Землю. Богачев упомянул, что группа пятен, известная как 3842, которая 3 октября произвела самую большую в текущем солнечном цикле вспышку (X9.0), сейчас возвращается на обратную сторону Солнца и в ближайшие две недели может достичь Земли. Солнце делает полный оборот каждые 27 дней, что делает это возможным.

# Природные явления # Природные катаклизмы

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