Сильная вспышка высшего уровня X произошла на Солнце

На восточной части Солнца произошла вспышка высшего порядка X, которая получила оценку X3.3 по рентгеновскому излечению, став 11-м по силе явлением с 2018 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечные вспышки классифицируются по классам A, B, C, M и X в зависимости от их мощности в рентгеновском диапазоне.

Эта вспышка сопровождалась большим извержением массы, но из-за расположения она не будет иметь никакого эффекта на Землю. Богачев упомянул, что группа пятен, известная как 3842, которая 3 октября произвела самую большую в текущем солнечном цикле вспышку (X9.0), сейчас возвращается на обратную сторону Солнца и в ближайшие две недели может достичь Земли. Солнце делает полный оборот каждые 27 дней, что делает это возможным.