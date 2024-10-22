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Уровень стресса в «опасных» профессиях научились определять по слюне

22 октября 2024 10:03
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Новые методы определения степени стресса у сотрудников железнодорожного транспорта с использованием анализа слюны предложены российскими учеными из СФУ (Сибирского федерального университета). Об этом пишет ТАСС.

Биолюминесцентный ферментный тест дает возможность за считанные минуты определить общее состояния организма и уровень стресса. 

Изучив работу диспетчеров Красноярской железной дороги, исследователи выделили группы риска и выявили работников, которые могут адаптироваться к нагрузкам, что позволит уменьшить количество аварийных ситуаций на железной дороге. Методику можно применять и к другим опасным профессиям, заявила заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

# Наука

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