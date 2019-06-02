Лунный календарь на 3 июня: этот день – как Новый год

3 июня – 30-ый и 1-ый лунный день.

30-ый лунный день бывает не каждый месяц. Он гармоничный и спокойный. Хорошо завершать дела, раздавать долги, приводить в порядок дом.

Позавтракайте чем-нибудь легкоусваиваемым. Пообщайтесь с родными в первой половине дня.

1-ый лунный день начнётся в 13.03. Он – один из мощнейших, очень похож на Новый год – полезно мечтать и планировать будущее, всё имеет высокие шансы сбыться, если только не связано с обидами и местью. В это время, кстати, хорошо бы простить своих недругов.