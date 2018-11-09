Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото на пляже в Эмиратах

Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за рабочей поездки в Эмираты, где певица должна была давать концерт. Исполнительница выложила в своём микроблоге жизнерадостное фото с пляжа, подписав снимок: «На несколько часов в Дубай. Слабо? Мне нет».

Фото: instagram.com/gagara1987

Однако вместо восхищённых комментариев звезду окатили волной негатива. Поклонники сочли, что такие посты – жестокость со стороны артистки. В то время, пока многие фанаты вынуждены копить месяцами, а то и годами на подобные поездки, Гагарина смеет публично хвастаться достатком.

Фото: instagram.com/gagara1987