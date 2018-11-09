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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото на пляже в Эмиратах

09 ноября 2018 08:22
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Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за рабочей поездки в Эмираты, где певица должна была давать концерт.

Исполнительница выложила в своём микроблоге жизнерадостное фото с пляжа, подписав снимок: «На несколько часов в Дубай. Слабо? Мне нет».

Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото на пляже в Эмиратах-1

Фото: instagram.com/gagara1987

Однако вместо восхищённых комментариев звезду окатили волной негатива. Поклонники сочли, что такие посты – жестокость со стороны артистки. В то время, пока многие фанаты вынуждены копить месяцами, а то и годами на подобные поездки, Гагарина смеет публично хвастаться достатком.

Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото на пляже в Эмиратах-4

Фото: instagram.com/gagara1987

Полине ничего не осталось, как оправдаться за успех перед хейтерами, которые не поняли истинный смысл поездки и публикации.

Полина Гагарина об идеальном весе и беременностях: «Я не могла остановиться есть» (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Фотофакт

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