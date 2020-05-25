Как вкусно приготовить рыбу? Этот маленький секрет от известного повара поможет вам

Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много.
Как сообщает Lifestyle Asia, уроженец Канады Тайсон Джи советует для начала определиться с рыбой. Повар рекомендует округлую рыбу: окуня, треску, лосося или леща. Сам Джи воспользовался луцианом.
При покупке нужно обратить внимание на глаза рыбы: они должны быть ясными и блестящими. Кроме того, не следует бояться понюхать рыбу, если у неё неприятный запах – лучше не покупать.
Фото: instagram.com/tyson_gee
Для приготовления блюда потребуется 200 граммов филе, соль, растительное и сливочное масло. Рыба кладётся на сковороду кожей вниз и обжаривается на маленьком огне до появления золотистой корочки. Далее на сковороду добавляется сливочное масло, а рыба переворачивается. Затем следует ожидать, когда она полностью прожарится.
В то же время разогревается сковорода меньшего размера, она смазывается маслом, а затем на ней обжаривается нашинкованный кубиками сельдерей.
Наконец, рыба выкладывается на тарелку и украшается базиликом, жаренным луком-шалотом, маринованным зелёным луком, кусочками и листьями сельдерея.
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