Как вкусно приготовить рыбу? Этот маленький секрет от известного повара поможет вам

Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много.

Как сообщает Lifestyle Asia, уроженец Канады Тайсон Джи советует для начала определиться с рыбой. Повар рекомендует округлую рыбу: окуня, треску, лосося или леща. Сам Джи воспользовался луцианом.

При покупке нужно обратить внимание на глаза рыбы: они должны быть ясными и блестящими. Кроме того, не следует бояться понюхать рыбу, если у неё неприятный запах – лучше не покупать.