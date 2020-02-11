Школьница так хотела учиться, что по вечерам использовала свет банкомата. Больше это не понадобится

В то время как некоторых детей, живущих в роскошных домах с круглосуточным энергоснабжением необходимо заставлять делать домашнее задание, эта малышка решила, что плохое энергообеспечение в Нигерии не способно отобрать у неё мечту учиться. Как сообщает TMZNaija, ученица начальной школы, которая теперь известна как «Маленькая Деле», недавно была замечена за выполнением своего домашнего задания в свете от банкомата в городе Ондо.

Фото: twitter.com/Marmatbada

5 февраля 2020 года пользователь Twitter поделился фотографией маленькой девочки, которая ночью сидела у банкомата в Ондо и делала школьное задание. «Я увидел маленькую Деле около банка на Яба-роуд в Ондо. Она использует свет от банкомата, чтобы делать домашнее задание. Я уважаю её решимость добиться чего-то в жизни. Пусть об этом узнает как можно больше людей», – подписал пользователь фотографию школьницы.

Фото: twitter.com/Marmatbada

9 февраля банк ответил на его твит и попросил найти девочку, чтобы можно было ей помочь. «Мы вдохновлены решимостью Деле учиться. Замечательно, что свет от нашего банкомата способен осветить ей книжки по вечерам, но мы бы хотели сделать нечто большее для нее. Можете, пожалуйста, помочь нам найти Деле?» – написали сотрудники банка. Через некоторое время автор твита о девочке сообщил, что школьницу нашли, она посещает Академию Надежды Славы в штате Ондо. Пользователь уточнил, что филиал банка открыл для ребёнка счёт.

Фото: twitter.com/Marmatbada