«Нашу песню не задушишь, не убьёшь». Аллу Пугачёву эвакуировали из кинотеатра из-за пожара

Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар.
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру нового фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2».
Во время сеанса произошло возгорание электропроводки в здании. Интересно, что это случилось, когда героиня кинокартины запела песню Пугачевой.
Фото: instagram.com/alla_orfey
Все зрители были эвакуированы из зала в срочном порядке.
Алла Пугачева:
Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь.
Под постом свой комментарий оставила Кристина Орбакайте. Она шутливо написала: «Ну, это в лучших традициях».
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