«Нашу песню не задушишь, не убьёшь». Аллу Пугачёву эвакуировали из кинотеатра из-за пожара

Во время сеанса произошло возгорание электропроводки в здании. Интересно, что это случилось, когда героиня кинокартины запела песню Пугачевой.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру нового фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2».

Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар.

Все зрители были эвакуированы из зала в срочном порядке.

Алла Пугачева:

Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь.

Под постом свой комментарий оставила Кристина Орбакайте. Она шутливо написала: «Ну, это в лучших традициях».