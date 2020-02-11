Исполнил единственное желание. Отец помог ребёнку встретить любимого персонажа
Отец исполнил желание ребёнка, но вызвал волнение у работников школы. Дело в том, что мальчик обожает персонажа фильма ужасов.
Как сообщает New York Post, британец Сэм Мёрфи не знал, что подарить своему сыну Картеру на день рождения, поэтому спросил у мальчика, какой подарок он хотел бы.
Школьник ответил, что у него есть только одно желание – встретиться со злодеем из серии фильмов «Пятница, 13-е» Джейсоном Вурхизом. Мужчине ничего не оставалось, кроме как исполнить просьбу сына.
Среди друзей Сэма есть эксперт по гриму и спецэффектам, которого зовут Тони Гартланд. Британец попросил его помочь, и мужчина с радостью согласился. В назначенный день Тони переоделся в Джейсона, наложил себе грим и отправился встречать Картера из школы.
Фото: Sam Murphy / SWNS.com
Поскольку руководство учебного заведения опасалось, что ученики могут по-разному отреагировать на стоящего у школьных ворот персонажа фильма ужасов, Гартланду пришлось ждать сына своего друга за углом.
У мальчика СДВГ и он не любит прикосновения, однако с удовольствием взял за руку Тони в образе Вурхиза. Ребёнок весь светился от радости и болтал без умолку, ведя Джейсона к себе домой. Затем мальчик показал персонажу фильма ужасов свою спальню и все игрушки.
Через некоторое время Тони пора было уходить, но на прощание он подарил Картеру футболку с изображением Джейсона. Мальчику она так понравилась, что он хотел снимать этот предмет одежды даже для того, чтобы постирать.
Сэм рассказал, что его ребёнок был невероятно счастлив и до сих пор рассказывает о своих впечатлениях от встречи с любимым персонажем.
Фото: Sam Murphy / SWNS.com
Гартланд тоже был рад, что сын его друга остался доволен. Мужчина не только занимается спецэффектами и печатью на майках, у него огромный опыт в наложении грима, создании масок и костюмов. Более того, Тони уже доводилось примерять образ Джейсона Вурхиза.
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